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ЦБ не ожидает просадки выдач после отмены комиссий по льготной ипотеке

ЦБ не ожидает просадки выдач после отмены комиссий по льготной ипотеке - 25.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ не ожидает просадки выдач после отмены комиссий по льготной ипотеке

Отмена банками комиссий по льготной ипотеке не приведет к долгой просадке выдач - если снижение и будет, то только очень краткосрочное, заявила глава Банка... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T16:30+0300

2025-04-25T16:30+0300

2025-04-25T16:47+0300

экономика

банк россии

эльвира набиуллина

финансы

ипотека

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Отмена банками комиссий по льготной ипотеке не приведет к долгой просадке выдач - если снижение и будет, то только очень краткосрочное, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы, конечно, отслеживаем выдачи разных видов - и льготной ипотеки, и рыночной ипотеки, и тем не менее настаиваем на отмене комиссии со стороны банков. Потому что в конечном счете эти комиссии приводят к удорожанию жилья, что противоречит по сути самой логике льготных программ, призванных повысить доступность жилья. На наш взгляд, это просто противоречит цели, ради которых льготные программы вводятся", - сказала она."Что касается прозвучавших опасений банков, что отмена комиссий приведет к снижению выдачи ипотеки и что им будет невыгодно выдавать ипотеку, мы считаем, что если просадка и будет, то будет очень краткосрочной", - добавила Набиуллина.В льготных программах участвует широкий круг банков, и не все из них вводили комиссии, объяснила она. "Те, кто не вводил комиссии, кстати, доказывают, что и без комиссии льготная ипотека остается интересной для банка. Кроме того, Минфин увеличил компенсацию для банков - они получают сейчас 24 или 24,5% в зависимости от категории жилья вместо прежних 23%. При этом надо учитывать, что и ставки по депозитам снизились до 20% - где-то на 1-1,5 процентного пункта, и банки могут зарабатывать на льготной ипотеке", - сказала она.По ее словам, конкуренция будет способствовать тому, что доля банков, ограничивающих выдачи, будет снижаться, но будет расти доля банков, которые и сейчас работают без комиссии."Еще одна причина того, что банки заинтересованы выдавать ипотеку, потому что от этого в конечном счете зависит возвратность кредитов, которые они выдали застройщикам. Иначе им придется создавать резервы по таким кредитам", - отметила она.

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банк россии, эльвира набиуллина, финансы, ипотека, банки