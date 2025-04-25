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Кличко заявил, что Украине придется отказаться от территорий

Кличко заявил, что Украине придется отказаться от территорий - 25.04.2025, ПРАЙМ

Кличко заявил, что Украине придется отказаться от территорий

Мэра Киева Виталий Кличко заявил, что Украине, вероятно, придется отказаться от территорий в рамках мирного соглашения с Россией на фоне растущего давления со... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T09:31+0300

2025-04-25T09:31+0300

2025-04-25T09:31+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Мэра Киева Виталий Кличко заявил, что Украине, вероятно, придется отказаться от территорий в рамках мирного соглашения с Россией на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа. "Один из сценариев - это... отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", - заявил Кличко в интервью британским СМИ. По словам мэра Киева, Владимир Зеленский может быть вынужден принять "болезненное решение" для достижения мира. На вопрос о том, обсуждал ли Зеленский с ним какие-либо детали возможного урегулирования, Кличко ответил прямо: "Нет". Он добавил, что Зеленский не считает, что его надо подключать к таким обсуждениям. "Это не моя функция, это функция Зеленского", - отметил Кличко, отвечая на вопрос, хотел бы он участия в дискуссия по урегулированию. Также, комментируя перепалку Зеленского с Трампом в Белом доме феврале, Кличко предположил, что ключевые вопросы между ведущими политиками лучше обсуждать "без видеокамер". Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. При этом президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

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общество , украина, сша, владимир зеленский, виталий кличко, дональд трамп