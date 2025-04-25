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На Колыме накрыли рудник, где незаконно добывалось золото - 25.04.2025, ПРАЙМ
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На Колыме накрыли рудник, где незаконно добывалось золото
На Колыме накрыли рудник, где незаконно добывалось золото - 25.04.2025, ПРАЙМ
На Колыме накрыли рудник, где незаконно добывалось золото
Силовики в Тенькинском округе Магаданской области накрыли заброшенный рудник, где незаконно добывалось золото, на месте задержали иностранных работников,... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T05:25+0300
2025-04-25T05:25+0300
экономика
россия
общество
магаданская область
фсб
мвд
росгвардия
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МАГАДАН, 25 апр - ПРАЙМ. Силовики в Тенькинском округе Магаданской области накрыли заброшенный рудник, где незаконно добывалось золото, на месте задержали иностранных работников, сообщает прокуратура региона. "На заброшенном руднике "Школьный" велась незаконная добыча драгоценных металлов. В ходе рейда сотрудниками правоохраны изъято свыше пятидесяти мешков с рудой, а также более сорока единиц дорогостоящего оборудования – электростанции, электропилы, отбойные молотки и др. Установлены иностранные работники, незаконно пребывающие в Российской Федерации, которые доставлены в полицию для разбирательства", - говорится в сообщении. На месте работали сотрудники прокуратуры, региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии. Нелегальная золотодобыча пресечена, добавило ведомство.
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россия, общество , магаданская область, фсб, мвд, росгвардия
Экономика, РОССИЯ, Общество , МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФСБ, МВД, Росгвардия
05:25 25.04.2025
 
На Колыме накрыли рудник, где незаконно добывалось золото

На Колыме накрыли заброшенный рудник, где незаконно добывалось золото

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МАГАДАН, 25 апр - ПРАЙМ. Силовики в Тенькинском округе Магаданской области накрыли заброшенный рудник, где незаконно добывалось золото, на месте задержали иностранных работников, сообщает прокуратура региона.
"На заброшенном руднике "Школьный" велась незаконная добыча драгоценных металлов. В ходе рейда сотрудниками правоохраны изъято свыше пятидесяти мешков с рудой, а также более сорока единиц дорогостоящего оборудования – электростанции, электропилы, отбойные молотки и др. Установлены иностранные работники, незаконно пребывающие в Российской Федерации, которые доставлены в полицию для разбирательства", - говорится в сообщении.
На месте работали сотрудники прокуратуры, региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии. Нелегальная золотодобыча пресечена, добавило ведомство.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬФСБМВДРосгвардия
 
 
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