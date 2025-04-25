https://1prime.ru/20250425/kolyma-857011375.html

На Колыме накрыли рудник, где незаконно добывалось золото

На Колыме накрыли рудник, где незаконно добывалось золото - 25.04.2025, ПРАЙМ

На Колыме накрыли рудник, где незаконно добывалось золото

Силовики в Тенькинском округе Магаданской области накрыли заброшенный рудник, где незаконно добывалось золото, на месте задержали иностранных работников,... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T05:25+0300

2025-04-25T05:25+0300

2025-04-25T05:25+0300

экономика

россия

общество

магаданская область

фсб

мвд

росгвардия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857011375.jpg?1745547949

МАГАДАН, 25 апр - ПРАЙМ. Силовики в Тенькинском округе Магаданской области накрыли заброшенный рудник, где незаконно добывалось золото, на месте задержали иностранных работников, сообщает прокуратура региона. "На заброшенном руднике "Школьный" велась незаконная добыча драгоценных металлов. В ходе рейда сотрудниками правоохраны изъято свыше пятидесяти мешков с рудой, а также более сорока единиц дорогостоящего оборудования – электростанции, электропилы, отбойные молотки и др. Установлены иностранные работники, незаконно пребывающие в Российской Федерации, которые доставлены в полицию для разбирательства", - говорится в сообщении. На месте работали сотрудники прокуратуры, региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии. Нелегальная золотодобыча пресечена, добавило ведомство.

магаданская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , магаданская область, фсб, мвд, росгвардия