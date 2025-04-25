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Консультации Турции и России по Ближнему Востоку начались в Стамбуле
Консультации Турции и России по Ближнему Востоку начались в Стамбуле - 25.04.2025, ПРАЙМ
Консультации Турции и России по Ближнему Востоку начались в Стамбуле
Консультации Турции и России по ситуации на Ближнем Востоке начались в Стамбуле, они проходят в закрытом режиме. Об этом агентству РИА Новости сообщило турецкий | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T10:23+0300
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АНКАРА, 25 апр - ПРАЙМ. Консультации Турции и России по ситуации на Ближнем Востоке начались в Стамбуле, они проходят в закрытом режиме. Об этом агентству РИА Новости сообщило турецкий дипломатический источник. "Начались в Стамбуле, в закрытом режиме", - отметил собеседник агентства.Анкара и Москва на консультациях по ближневосточной теме в пятницу в Стамбуле планируют обсудить ситуацию в Сирии и Палестине, сообщил в четверг РИА Новости источник в турецком МИД. Турцию будет представлять заместитель министра иностранных дел Нух Йылмаз, а Российскую Федерацию - заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
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Политика, РОССИЯ, Стамбул, ТУРЦИЯ, РФ, МИД
Консультации Турции и России по Ближнему Востоку начались в Стамбуле
Источник: консультации Турции и России по Ближнему Востоку начались в Стамбуле
АНКАРА, 25 апр - ПРАЙМ. Консультации Турции и России по ситуации на Ближнем Востоке начались в Стамбуле, они проходят в закрытом режиме. Об этом агентству РИА Новости сообщило турецкий дипломатический источник.
"Начались в Стамбуле, в закрытом режиме", - отметил собеседник агентства.
Анкара и Москва на консультациях по ближневосточной теме в пятницу в Стамбуле планируют обсудить ситуацию в Сирии и Палестине, сообщил в четверг РИА Новости источник в турецком МИД. Турцию будет представлять заместитель министра иностранных дел Нух Йылмаз, а Российскую Федерацию - заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
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