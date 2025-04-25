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Правительство исключило концерт 9 мая на Красной площади - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Правительство исключило концерт 9 мая на Красной площади
Правительство исключило концерт 9 мая на Красной площади - 25.04.2025, ПРАЙМ
Правительство исключило концерт 9 мая на Красной площади
Правительство РФ исключило проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади в Москве из плана мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T22:30+0300
2025-04-25T22:30+0300
россия
михаил мишустин
9 мая
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ исключило проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади в Москве из плана мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В соответствии с распоряжением внесены изменения в пункт 3 плана "основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов". Мероприятие "Праздничный концерт на Красной площади в г. Москве", которое должно было состояться 9 мая, исключено из перечня.
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россия, михаил мишустин, 9 мая
РОССИЯ, Михаил Мишустин, 9 мая
22:30 25.04.2025
 
Правительство исключило концерт 9 мая на Красной площади

Правительство исключило концерт 9 мая из плана мероприятий к 80-летию Победы

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Красную Площадь в Москве
Вид на Красную Площадь в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ исключило проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади в Москве из плана мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
В соответствии с распоряжением внесены изменения в пункт 3 плана "основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов". Мероприятие "Праздничный концерт на Красной площади в г. Москве", которое должно было состояться 9 мая, исключено из перечня.
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