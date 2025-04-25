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ЦБ сохранил ожидания роста кредитования населения банками - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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ЦБ сохранил ожидания роста кредитования населения банками
ЦБ сохранил ожидания роста кредитования населения банками - 25.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ сохранил ожидания роста кредитования населения банками
Банк России сохранил ожидания роста кредитования населения банками по итогам текущего года на уровне 1-6%, следует из его среднесрочного прогноза. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T14:04+0300
2025-04-25T14:04+0300
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финансы
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России сохранил ожидания роста кредитования населения банками по итогам текущего года на уровне 1-6%, следует из его среднесрочного прогноза. ЦБ РФ также ожидает, что рост кредитования населения в 2026 году составит 5-10%, в 2027 году - 8-13%.
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банки, финансы, россия, москва
Банк России, Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА
14:04 25.04.2025
 
ЦБ сохранил ожидания роста кредитования населения банками

ЦБ сохранил ожидания роста кредитования населения банками в 2026 году на уровне 1-6%

Здание Банка России
Здание Банка России
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России сохранил ожидания роста кредитования населения банками по итогам текущего года на уровне 1-6%, следует из его среднесрочного прогноза.
ЦБ РФ также ожидает, что рост кредитования населения в 2026 году составит 5-10%, в 2027 году - 8-13%.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
Банк России сохранил прогноз роста ипотечного кредитования
13:40
 
Банк РоссииБанкиФинансыРОССИЯМОСКВА
 
 
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