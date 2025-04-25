https://1prime.ru/20250425/kreditovanie-857027503.html

ЦБ сохранил ожидания роста кредитования населения банками

ЦБ сохранил ожидания роста кредитования населения банками - 25.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ сохранил ожидания роста кредитования населения банками

Банк России сохранил ожидания роста кредитования населения банками по итогам текущего года на уровне 1-6%, следует из его среднесрочного прогноза. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T14:04+0300

2025-04-25T14:04+0300

2025-04-25T14:04+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России сохранил ожидания роста кредитования населения банками по итогам текущего года на уровне 1-6%, следует из его среднесрочного прогноза. ЦБ РФ также ожидает, что рост кредитования населения в 2026 году составит 5-10%, в 2027 году - 8-13%.

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