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В Крыму предложили США начать процедуру признания полуострова частью России - 25.04.2025, ПРАЙМ
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В Крыму предложили США начать процедуру признания полуострова частью России
В Крыму предложили США начать процедуру признания полуострова частью России - 25.04.2025, ПРАЙМ
В Крыму предложили США начать процедуру признания полуострова частью России
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил США начать процедуру юридического признания Крыма частью России. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T05:38+0300
2025-04-25T05:38+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил США начать процедуру юридического признания Крыма частью России. Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине. Позже Трамп заявил, что что Киев "отдал" Крым без единого выстрела, "будет тяжело" вернуть его. "Думаю, что США стоило бы показать всем пример и начать процедуру юридического признания российского статуса Крыма без оглядки на мнение Зеленского. Но при этом для нас навсегда останется самым важным и определяющим то, что выбор крымчан был признан и принят в 2014 году самой Россией и ее многонациональным народом", - сказал Константинов РИА Новости. Глава парламента допустил, что на Западе могут пойти на официальное признание Крыма, а остальные новые регионы России будут признаны де-факто, а не де-юре. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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россия, общество , крым, запад, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, оон
Экономика, РОССИЯ, Общество , КРЫМ, ЗАПАД, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН
05:38 25.04.2025
 
В Крыму предложили США начать процедуру признания полуострова частью России

Константинов предложил США начать процедуру юридического признания Крыма частью России

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил США начать процедуру юридического признания Крыма частью России.
Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине. Позже Трамп заявил, что что Киев "отдал" Крым без единого выстрела, "будет тяжело" вернуть его.
"Думаю, что США стоило бы показать всем пример и начать процедуру юридического признания российского статуса Крыма без оглядки на мнение Зеленского. Но при этом для нас навсегда останется самым важным и определяющим то, что выбор крымчан был признан и принят в 2014 году самой Россией и ее многонациональным народом", - сказал Константинов РИА Новости.
Глава парламента допустил, что на Западе могут пойти на официальное признание Крыма, а остальные новые регионы России будут признаны де-факто, а не де-юре.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоКРЫМЗАПАДУКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинООН
 
 
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