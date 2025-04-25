https://1prime.ru/20250425/krym-857039993.html
Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем
Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем - 25.04.2025, ПРАЙМ
Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем
Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T22:24+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем. Во вторник газета Washington Post написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. "Я согласен с Трампом, что на Украине нет достаточного (количества - ред.) оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым", - заявил Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Вместе с тем Зеленский добавил, что Украине не хватает только оружия. Людей, по его словам, все еще достаточно. В ноябре 2024 года глава киевского режима также признавал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у страны нет для этого сил. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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крым, владимир зеленский, сша, дональд трамп
Политика, КРЫМ, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп
Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем
Зеленский признал, что не сможет взять под контроль Крым с помощью оружия
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем.
Во вторник газета Washington Post написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
"Я согласен с Трампом, что на Украине нет достаточного (количества - ред.) оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым", - заявил Зеленский во время пресс-конференции в Киеве.
Вместе с тем Зеленский добавил, что Украине не хватает только оружия. Людей, по его словам, все еще достаточно.
В ноябре 2024 года глава киевского режима также признавал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у страны нет для этого сил.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Зеленский снова упрямится и отвергает позицию Трампа по Крыму