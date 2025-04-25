https://1prime.ru/20250425/krym-857039993.html

Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем

Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем - 25.04.2025, ПРАЙМ

Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем

Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T22:24+0300

2025-04-25T22:24+0300

2025-04-25T22:24+0300

политика

крым

владимир зеленский

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем. Во вторник газета Washington Post написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. "Я согласен с Трампом, что на Украине нет достаточного (количества - ред.) оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым", - заявил Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Вместе с тем Зеленский добавил, что Украине не хватает только оружия. Людей, по его словам, все еще достаточно. В ноябре 2024 года глава киевского режима также признавал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у страны нет для этого сил. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://1prime.ru/20250425/zelenskiy-857039715.html

крым

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым, владимир зеленский, сша, дональд трамп