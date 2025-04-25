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Лавров иронично ответил американской телеведущей - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Лавров иронично ответил американской телеведущей
Лавров иронично ответил американской телеведущей - 25.04.2025, ПРАЙМ
Лавров иронично ответил американской телеведущей
Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично ответил американской телеведущей, которая спросила о предстоящем визите в Москву спецпосланника президента США Стива... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T02:18+0300
2025-04-25T02:18+0300
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ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично ответил американской телеведущей, которая спросила о предстоящем визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Ведущая телеканала CBS в ходе интервью с Лавровым спросила, состоится ли в пятницу встреча Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, о которой ранее объявил американский лидер Дональд Трамп. "Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?" - поинтересовался Лавров. Лица телеведущей в этот момент не показали. Глава российского МИД известен своим чувством юмора и умением быстро и иронично формулировать ответы в разговорах с журналистами.
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Общество , Экономика, РФ, МОСКВА, США, Сергей Лавров, Стив Уиткофф, Владимир Путин, МИД, МИД РФ, CBS
02:18 25.04.2025
 
Лавров иронично ответил американской телеведущей

Лавров иронично ответил американской телеведущей на вопрос о предстоящем визите Уиткоффа

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ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично ответил американской телеведущей, которая спросила о предстоящем визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Ведущая телеканала CBS в ходе интервью с Лавровым спросила, состоится ли в пятницу встреча Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, о которой ранее объявил американский лидер Дональд Трамп.
"Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?" - поинтересовался Лавров.
Лица телеведущей в этот момент не показали.
Глава российского МИД известен своим чувством юмора и умением быстро и иронично формулировать ответы в разговорах с журналистами.
 
ЭкономикаОбществоРФМОСКВАСШАСергей ЛавровСтив УиткоффВладимир ПутинМИДМИД РФCBS
 
 
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