https://1prime.ru/20250425/lavrov-857010502.html
Лавров иронично ответил американской телеведущей
Лавров иронично ответил американской телеведущей - 25.04.2025, ПРАЙМ
Лавров иронично ответил американской телеведущей
Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично ответил американской телеведущей, которая спросила о предстоящем визите в Москву спецпосланника президента США Стива... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T02:18+0300
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ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично ответил американской телеведущей, которая спросила о предстоящем визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Ведущая телеканала CBS в ходе интервью с Лавровым спросила, состоится ли в пятницу встреча Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, о которой ранее объявил американский лидер Дональд Трамп.
"Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?" - поинтересовался Лавров.
Лица телеведущей в этот момент не показали.
Глава российского МИД известен своим чувством юмора и умением быстро и иронично формулировать ответы в разговорах с журналистами.
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Лавров иронично ответил американской телеведущей
Лавров иронично ответил американской телеведущей на вопрос о предстоящем визите Уиткоффа
ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично ответил американской телеведущей, которая спросила о предстоящем визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Ведущая телеканала CBS в ходе интервью с Лавровым спросила, состоится ли в пятницу встреча Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, о которой ранее объявил американский лидер Дональд Трамп.
"Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?" - поинтересовался Лавров.
Лица телеведущей в этот момент не показали.
Глава российского МИД известен своим чувством юмора и умением быстро и иронично формулировать ответы в разговорах с журналистами.