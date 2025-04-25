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Латвия планирует разместить оборонительные сооружения у границы с Россией

Латвия планирует разместить оборонительные сооружения у границы с Россией - 25.04.2025, ПРАЙМ

Латвия планирует разместить оборонительные сооружения у границы с Россией

Латвия планирует разместить военные оборонительные сооружения на частных территориях у границы с Россией, сообщил командующий Национальными вооруженными силами... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T18:05+0300

2025-04-25T18:05+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Латвия планирует разместить военные оборонительные сооружения на частных территориях у границы с Россией, сообщил командующий Национальными вооруженными силами Каспар Пуданс порталу латвийского радио и телевидения LSM. По его словам, в этом году Латвия планирует закупить мины и сенсорные системы и продолжить строительство Балтийской оборонительной линии. Завершить строительство планируют к 2029 году, после чего планируют продолжить работы по укреплению внешней границы. "Национальные вооруженные силы будут размещать оборонительные элементы не только вдоль самой границы, но и в глубине - до 30 километров от неё. Многие из этих территорий находятся в частной собственности, поэтому минобороны подготовило законопроект, который позволит создавать сервитуты и временно использовать участки для нужд обороны", - говорится в сообщении портала со ссылкой на Пуданса. Он отметил, что законопроект нужен, в частности, для размещения материальных и технических средств для контрмобильности, а также строительства инфраструктуры и отчуждения недвижимости в пограничной зоне. Используемым территориям будет присвоен статус объектов национальных интересов, пишет LSM. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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россия, общество , москва, латвия, европа, нато