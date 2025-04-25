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Маск посмеялся над словами Зеленского о финансовой помощи США Украине

Маск посмеялся над словами Зеленского о финансовой помощи США Украине - 25.04.2025, ПРАЙМ

Маск посмеялся над словами Зеленского о финансовой помощи США Украине

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск посмеялся над словами Владимира Зеленского о том, что... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T13:04+0300

2025-04-25T13:04+0300

2025-04-25T13:04+0300

политика

общество

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владимир зеленский

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск посмеялся над словами Владимира Зеленского о том, что использование Киевом финансовой помощи Вашингтона полностью прозрачно и по всем тратам есть отчетность. Маск прокомментировал публикацию в соцсети X сенатора от штата Юта Майка Ли, написавшего следующее: "Верите ли вы утверждению Зеленского о том, что каждый доллар, выделенный конгрессом Украине, был должным образом отслежен и по каждому был дан отчет?". Таким образом сенатор прокомментировал фрагмент интервью Зеленского американскому журналисту Бену Шапиро. "Это самое смешное, что я прочитал за весь день", - написал Маск, добавив два смеющихся смайлика. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон потратил, возможно, 350 миллиардов долларов на помощь Украине.

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общество , вашингтон, украина, владимир зеленский