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Маск посмеялся над словами Зеленского о финансовой помощи США Украине - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Маск посмеялся над словами Зеленского о финансовой помощи США Украине
Маск посмеялся над словами Зеленского о финансовой помощи США Украине - 25.04.2025, ПРАЙМ
Маск посмеялся над словами Зеленского о финансовой помощи США Украине
Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск посмеялся над словами Владимира Зеленского о том, что... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:04+0300
2025-04-25T13:04+0300
политика
общество
вашингтон
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск посмеялся над словами Владимира Зеленского о том, что использование Киевом финансовой помощи Вашингтона полностью прозрачно и по всем тратам есть отчетность. Маск прокомментировал публикацию в соцсети X сенатора от штата Юта Майка Ли, написавшего следующее: "Верите ли вы утверждению Зеленского о том, что каждый доллар, выделенный конгрессом Украине, был должным образом отслежен и по каждому был дан отчет?". Таким образом сенатор прокомментировал фрагмент интервью Зеленского американскому журналисту Бену Шапиро. "Это самое смешное, что я прочитал за весь день", - написал Маск, добавив два смеющихся смайлика. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон потратил, возможно, 350 миллиардов долларов на помощь Украине.
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общество , вашингтон, украина, владимир зеленский
Политика, Общество , ВАШИНГТОН, УКРАИНА, Владимир Зеленский
13:04 25.04.2025
 
Маск посмеялся над словами Зеленского о финансовой помощи США Украине

Маск посмеялся над словами Зеленского о прозрачности помощи США Украине

© AFP / Peter Parks" Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
 Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск посмеялся над словами Владимира Зеленского о том, что использование Киевом финансовой помощи Вашингтона полностью прозрачно и по всем тратам есть отчетность.
Маск прокомментировал публикацию в соцсети X сенатора от штата Юта Майка Ли, написавшего следующее: "Верите ли вы утверждению Зеленского о том, что каждый доллар, выделенный конгрессом Украине, был должным образом отслежен и по каждому был дан отчет?". Таким образом сенатор прокомментировал фрагмент интервью Зеленского американскому журналисту Бену Шапиро.
"Это самое смешное, что я прочитал за весь день", - написал Маск, добавив два смеющихся смайлика.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон потратил, возможно, 350 миллиардов долларов на помощь Украине.
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ПолитикаОбществоВАШИНГТОНУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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