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Стоимость меди снижается, при этом готовится завершить неделю ростом - 25.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250425/med-857014669.html
Стоимость меди снижается, при этом готовится завершить неделю ростом
Стоимость меди снижается, при этом готовится завершить неделю ростом - 25.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди снижается, при этом готовится завершить неделю ростом
Цена на медь опускается в пятницу утром, при этом готовится завершить всю неделю ростом, свидетельствуют данные торгов. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T09:22+0300
2025-04-25T09:22+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Цена на медь опускается в пятницу утром, при этом готовится завершить всю неделю ростом, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.11 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,96%, до 4,8095 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На снижение котировок меди может оказывать влияние укрепление доллара, так как изменение его курса отражается на спросе со стороны держателей других валют. Так, в то же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,52%, до 99,81 пункта. С начала недели котировки меди суммарно выросли на 2,98%, наибольшая положительная динамика была продемонстрирована во вторник, когда медь подорожала 3,16%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,11%, до 9 392,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,7%, до 2 449 долларов, цинка - на 1,82%, до 2 687,5 доллара.
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рынки, торги, москва, сша, comex
Экономика, Рынки, Торги, МОСКВА, США, Comex
09:22 25.04.2025
 
Стоимость меди снижается, при этом готовится завершить неделю ростом

Цена на медь опускается в пятницу утром до 4,8095 доллара за фунт

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкКыштымский медеэлектролитный завод
Кыштымский медеэлектролитный завод - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Цена на медь опускается в пятницу утром, при этом готовится завершить всю неделю ростом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.11 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,96%, до 4,8095 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На снижение котировок меди может оказывать влияние укрепление доллара, так как изменение его курса отражается на спросе со стороны держателей других валют. Так, в то же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,52%, до 99,81 пункта.
С начала недели котировки меди суммарно выросли на 2,98%, наибольшая положительная динамика была продемонстрирована во вторник, когда медь подорожала 3,16%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,11%, до 9 392,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,7%, до 2 449 долларов, цинка - на 1,82%, до 2 687,5 доллара.
%Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
Цена на золото снижается после выхода новостей о торговле между США и КНР
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