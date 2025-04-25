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Минфин обозначил самый острый риск в мировой экономике

Минфин обозначил самый острый риск в мировой экономике - 25.04.2025, ПРАЙМ

Минфин обозначил самый острый риск в мировой экономике

Неопределенность в мировой экономике из-за эскалации торговых конфликтов резко выросла, а последствия повышения торговых тарифов приведут к замедлению... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T15:42+0300

2025-04-25T15:42+0300

2025-04-25T15:42+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Неопределенность в мировой экономике из-за эскалации торговых конфликтов резко выросла, а последствия повышения торговых тарифов приведут к замедлению глобального экономического роста - участники заседания Весенней сессии управляющих органов МВФ и Всемирного банка выразили обеспокоенность по этому поводу, сообщает Минфин РФ по ее итогам. Делегация РФ с 22 по 25 апреля 2025 года приняла участие в мероприятиях на полях Весенней сессии управляющих органов МВФ и Всемирного банка. В Вашингтоне прошли вторая встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, вторая встреча министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20", заседание Международного валютно-финансового комитета (МВФК) и пленарное заседание комитета по развитию Всемирного банка. "Резкий рост неопределенности в мировой экономике, связанный с эскалацией торговых конфликтов, стал ключевой темой всех обсуждений. Как в рамках заседаний "двадцатки", так и на площадке БРИКС страны выражали обеспокоенность грядущими негативными последствиями повышения торговых тарифов, которые в конечном итоге приведут к замедлению глобального экономического роста. Среди наиболее острых рисков обсуждали повышение инфляционного давления, снижение долговой устойчивости, волатильность на финансовых рынках и, как итог, снижение траектории развития мировой экономики", - говорится в материалах на сайте Минфина РФ. Данная обеспокоенность нашла свое отражение в пересмотре МВФ прогноза роста мировой экономики на 2025 год в сторону понижения – с 3,3% до 2,8%. Также ожидается ослабление дезинфляционных процессов: по итогам года инфляция составит 4,3%, отмечается в материалах. "По оценке ВТО, продолжение политики торговых ограничений и углубление фрагментации могут привести к блоковому разделению мировой торговли, что в долгосрочной перспективе создаст риски снижения мирового ВВП на 7% в реальном выражении. В этой связи все больше стран призывают к активизации многостороннего сотрудничества и реформе глобальных институтов", - отмечается там. "Сложившаяся макроэкономическая ситуация в сочетании с ужесточением финансовых условий усугубляет риски долговой уязвимости, особенно для стран с низкими доходами и высоким уровнем задолженности", - говорится в материалах.

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