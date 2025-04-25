https://1prime.ru/20250425/mironov-857010084.html

Миронов предложил создать федеральный реестр педофилов

Миронов предложил создать федеральный реестр педофилов - 25.04.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил создать федеральный реестр педофилов

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T01:18+0300

2025-04-25T01:18+0300

2025-04-25T01:18+0300

общество

экономика

россия

сергей миронов

александр бастрыкин

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с предложением создать публичный федеральный реестр педофилов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы стала глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагается инициировать создание федерального реестра лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - сказано в письме. В документе отмечается, что целью данного реестра является повышение эффективности профилактики, выявления и пресечения подобных преступлений. Сообщается, что планируется предоставить россиянам доступ к данным (ФИО, год рождения, адрес, место работы, а также информация о транспортном средстве) и объединить базы данных МВД, Следственного комитета и ФСИН, что позволит правоохранительным органам оперативно отслеживать передвижения и действия таких лиц, предотвращая рецидивы и нарушения условий надзора. Миронов в беседе с РИА Новости напомнил, что год назад Госдума приняла закон о запрете на посещение различных мест пребывания детей для осужденных за половые преступления. "Но еще при внесении законопроекта возникал вопрос – как контролировать соблюдение запрета? Участковых на все детские площадки не хватит. Одним из инструментов контроля, в том числе народного как раз, должен стать реестр", - сказал он. Миронов подчеркнул, что создание открытых баз данных педофилов соответствует международной практике, и необходимо внедрять эту меру в России. "Защита наших детей от сексуального насилия является действительно сложной и важной проблемой… Создание федерального реестра может стать хорошим шагом на пути решения этой сложной проблемы. У правоохранителей появится надежный инструмент для отслеживания потенциальных преступников", - рассказала Лантратова РИА Новости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, сергей миронов, александр бастрыкин