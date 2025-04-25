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Мишустин проведет переговоры с премьером Таджикистана

Мишустин проведет переговоры с премьером Таджикистана - 25.04.2025, ПРАЙМ

Мишустин проведет переговоры с премьером Таджикистана

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу проведет в Москве переговоры с таджикским коллегой Кохиром Расулзодой, сообщили в пресс-службе российского... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T00:17+0300

2025-04-25T00:17+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу проведет в Москве переговоры с таджикским коллегой Кохиром Расулзодой, сообщили в пресс-службе российского кабмина. "Главы правительств планируют обсудить актуальные вопросы российско-таджикистанского торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Отдельное внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, образования и культуры", - сообщили в кабмине. Как отметили в аппарате правительства РФ, Россию и Таджикистан связывают дружественные отношения, основанные на принципах стратегического партнерства и союзничества. Развитие комплексного, взаимовыгодного сотрудничества с республикой – один из приоритетов внешней политики России. "Между двумя странами налажен активный, доверительный политический диалог на высшем и высоком уровнях. Правительства на регулярной основе проводят "сверку часов" по актуальным вопросам российско-таджикистанского взаимодействия. Поддерживаются интенсивные межведомственные контакты", - сообщили в аппарате российского кабмина. Кроме того, российская сторона готова продолжить конструктивную работу с таджикистанскими партнерами в рамках СНГ, а также оказывать необходимое содействие в осуществлении председательских функций. В 2025 году к Таджикистану перешло председательство в СНГ, в рамках которого запланировано более 100 мероприятий. Также Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Таджикистана и одним из основных инвесторов в экономику республики. Важным направлением является сотрудничество в электроэнергетической отрасли, сообщили в аппарате правительства РФ. Флагманом выступает Сангтудинская ГЭС-1 – самое крупное совместное предприятие, которое обеспечивает энергетическую безопасность Таджикистана. Россия и Таджикистан развивают межрегиональное сотрудничество. Более 70 российских регионов развивают деловые связи с административно-территориальными образованиями Таджикистана на основе подписанных межрегиональных соглашений, меморандумов и документов о сотрудничестве в таких сферах, как машиностроение, транспорт, энергетика, добыча полезных ископаемых, строительная отрасль, агропромышленный комплекс и других. Одним из ключевых направлений сотрудничества является гуманитарная сфера, связи между образовательными, научными и культурными учреждениями, создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров. В ходе официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Россию 17-18 марта был дан старт строительству в Душанбе образовательного центра для одаренных детей и нового здания для Государственного русского драматического театра имени В.В. Маяковского. "Признательны руководству Таджикистана за бережное отношение к русскому языку, поддержку проектов и инициатив по расширению доступности русскоязычного образования для граждан республики", - сообщили в аппарате правительства РФ.

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