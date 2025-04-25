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Мишустин призвал внедрять инновационные методы мониторинга за картелями
Мишустин призвал внедрять инновационные методы мониторинга за картелями - 25.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал внедрять инновационные методы мониторинга за картелями
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал внедрять инновационные инструменты мониторинга за картелями. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T10:37+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал внедрять инновационные инструменты мониторинга за картелями. "Без сомнений, нужно дальше внедрять инновационные инструменты мониторинга, в том числе за картельными соглашениями, потому что здесь очень важно, чтобы честная конкуренция стимулировала предприятия, компании, бизнес. Внедрять самые современные инновационные методы работы, оптимизировать свои затраты", - сказал Мишустин на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским.
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россия, москва, михаил мишустин, максим шаскольский
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Максим Шаскольский
Мишустин призвал внедрять инновационные методы мониторинга за картелями
Мишустин призвал внедрять инновационные инструменты мониторинга за картелями
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал внедрять инновационные инструменты мониторинга за картелями.
"Без сомнений, нужно дальше внедрять инновационные инструменты мониторинга, в том числе за картельными соглашениями, потому что здесь очень важно, чтобы честная конкуренция стимулировала предприятия, компании, бизнес. Внедрять самые современные инновационные методы работы, оптимизировать свои затраты", - сказал Мишустин на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским.
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