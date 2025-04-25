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Мишустин поручил сохранить цены на авиабилеты на разумном уровне

Мишустин поручил сохранить цены на авиабилеты на разумном уровне - 25.04.2025, ПРАЙМ

Мишустин поручил сохранить цены на авиабилеты на разумном уровне

Стоимость авиа и ж/д билетов должна оставаться на разумном уровне в период летних отпусков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T10:39+0300

2025-04-25T10:39+0300

2025-04-25T10:39+0300

экономика

бизнес

россия

михаил мишустин

максим шаскольский

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Стоимость авиа и ж/д билетов должна оставаться на разумном уровне в период летних отпусков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским. "Сейчас предстоят отпуска для многих. И естественно, тарифное регулирование для людей будет очень важным. Это билеты на самолёт, на поезда", - сказал Мишустин на встрече. Премьер отметил важность работы ФАС в сфере регулирования цен на билеты. "Главное – результат, чтобы у людей была возможность за разумные средства приобрести железнодорожный билет или авиабилет и отдохнуть", - подчеркнул глава российского кабмина.

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бизнес, россия, михаил мишустин, максим шаскольский