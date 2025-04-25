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Мишустин рассказал о регулировании ценообразования на маркетплейсах

Мишустин рассказал о регулировании ценообразования на маркетплейсах - 25.04.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о регулировании ценообразования на маркетплейсах

Маркетплейс-площадки предоставляют большое количество услуг, но чем больше туда уходит объемов продаж, тем сложнее там регулировать ценообразование, сообщил... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T10:47+0300

2025-04-25T10:47+0300

2025-04-25T10:47+0300

экономика

россия

москва

михаил мишустин

максим шаскольский

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Маркетплейс-площадки предоставляют большое количество услуг, но чем больше туда уходит объемов продаж, тем сложнее там регулировать ценообразование, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой ФАС Максимом Шаскольским. "На сегодня все больше сделок совершается с использованием интернета. Маркетплейс-площадки предоставляют огромное количество услуг, соединяют заказчика товара или услуги с подрядчиком, минуя – во всяком случае, стараются миновать – регуляторов. Но чем больше туда уходит объёмов продаж, тем сложнее регулировать там ценообразование", - сообщил Мишустин. Он попросил главу ФАС рассказать, как ведомство сегодня регулирует маркетплейсы и какие есть проблемы в этой сфере.

https://1prime.ru/20250425/mishustin-857017793.html

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