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Мишустин рассказал о регулировании ценообразования на маркетплейсах
Мишустин рассказал о регулировании ценообразования на маркетплейсах - 25.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о регулировании ценообразования на маркетплейсах
Маркетплейс-площадки предоставляют большое количество услуг, но чем больше туда уходит объемов продаж, тем сложнее там регулировать ценообразование, сообщил... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T10:47+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Маркетплейс-площадки предоставляют большое количество услуг, но чем больше туда уходит объемов продаж, тем сложнее там регулировать ценообразование, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой ФАС Максимом Шаскольским. "На сегодня все больше сделок совершается с использованием интернета. Маркетплейс-площадки предоставляют огромное количество услуг, соединяют заказчика товара или услуги с подрядчиком, минуя – во всяком случае, стараются миновать – регуляторов. Но чем больше туда уходит объёмов продаж, тем сложнее регулировать там ценообразование", - сообщил Мишустин. Он попросил главу ФАС рассказать, как ведомство сегодня регулирует маркетплейсы и какие есть проблемы в этой сфере.
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россия, москва, михаил мишустин, максим шаскольский
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Максим Шаскольский
Мишустин рассказал о регулировании ценообразования на маркетплейсах
Мишустин рассказал о сложностях в регулировании цен на маркетплейсах
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Маркетплейс-площадки предоставляют большое количество услуг, но чем больше туда уходит объемов продаж, тем сложнее там регулировать ценообразование, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой ФАС Максимом Шаскольским.
"На сегодня все больше сделок совершается с использованием интернета. Маркетплейс-площадки предоставляют огромное количество услуг, соединяют заказчика товара или услуги с подрядчиком, минуя – во всяком случае, стараются миновать – регуляторов. Но чем больше туда уходит объёмов продаж, тем сложнее регулировать там ценообразование", - сообщил Мишустин.
Он попросил главу ФАС рассказать, как ведомство сегодня регулирует маркетплейсы и какие есть проблемы в этой сфере.
Мишустин поручил сохранить цены на авиабилеты на разумном уровне