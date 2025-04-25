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Мишустин рассказал о регулировании ценообразования на маркетплейсах - 25.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250425/mishustin-857018699.html
Мишустин рассказал о регулировании ценообразования на маркетплейсах
Мишустин рассказал о регулировании ценообразования на маркетплейсах - 25.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о регулировании ценообразования на маркетплейсах
Маркетплейс-площадки предоставляют большое количество услуг, но чем больше туда уходит объемов продаж, тем сложнее там регулировать ценообразование, сообщил... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T10:47+0300
2025-04-25T10:47+0300
экономика
россия
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Маркетплейс-площадки предоставляют большое количество услуг, но чем больше туда уходит объемов продаж, тем сложнее там регулировать ценообразование, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой ФАС Максимом Шаскольским. "На сегодня все больше сделок совершается с использованием интернета. Маркетплейс-площадки предоставляют огромное количество услуг, соединяют заказчика товара или услуги с подрядчиком, минуя – во всяком случае, стараются миновать – регуляторов. Но чем больше туда уходит объёмов продаж, тем сложнее регулировать там ценообразование", - сообщил Мишустин. Он попросил главу ФАС рассказать, как ведомство сегодня регулирует маркетплейсы и какие есть проблемы в этой сфере.
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россия, москва, михаил мишустин, максим шаскольский
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Максим Шаскольский
10:47 25.04.2025
 
Мишустин рассказал о регулировании ценообразования на маркетплейсах

Мишустин рассказал о сложностях в регулировании цен на маркетплейсах

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк%Здание ФАС России. Архив
%Здание ФАС России. Архив - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Маркетплейс-площадки предоставляют большое количество услуг, но чем больше туда уходит объемов продаж, тем сложнее там регулировать ценообразование, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой ФАС Максимом Шаскольским.
"На сегодня все больше сделок совершается с использованием интернета. Маркетплейс-площадки предоставляют огромное количество услуг, соединяют заказчика товара или услуги с подрядчиком, минуя – во всяком случае, стараются миновать – регуляторов. Но чем больше туда уходит объёмов продаж, тем сложнее регулировать там ценообразование", - сообщил Мишустин.
Он попросил главу ФАС рассказать, как ведомство сегодня регулирует маркетплейсы и какие есть проблемы в этой сфере.
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
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ЭкономикаРОССИЯМОСКВАМихаил МишустинМаксим Шаскольский
 
 
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