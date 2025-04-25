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Мишустин поручил ФАС постоянно анализировать цены и сохранять баланс - 25.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250425/mishustin-857018843.html
Мишустин поручил ФАС постоянно анализировать цены и сохранять баланс
Мишустин поручил ФАС постоянно анализировать цены и сохранять баланс - 25.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин поручил ФАС постоянно анализировать цены и сохранять баланс
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе ФАС Максиму Шаскольскому постоянно анализировать ценообразование на рынках и своевременно выявлять превышение... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T10:48+0300
2025-04-25T10:48+0300
экономика
россия
михаил мишустин
максим шаскольский
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе ФАС Максиму Шаскольскому постоянно анализировать ценообразование на рынках и своевременно выявлять превышение стоимости, глава правительства отметил важную роль Службы с точки зрения сохранения баланса. "Надо постоянно анализировать ценообразование на рынках, своевременно выявлять превышение стоимости. Мы как-то совместно отслеживали с вами этот процесс с использованием всех механизмов, доступных для мониторинга ценообразования. В среднем, если брать по 26 номенклатурам, которые формируют, скажем так, основную инфляцию на сегодняшний день, то практически 18% было от производителя до оптовика. И, соответственно, до полки – примерно 21. То есть, это порядка 40 с лишним процентов", - сказал Мишустин во время встречи с Шаскольским. Глава правительства отметил, что возникает вопрос издержек в связи с ухудшившейся логистикой, но ФАС должна работать над сохранением баланса. "Конечно, логистика в связи с беспрецедентным санкционным давлением ухудшилась, но все издержки должны быть, тем не менее, нормированы. Поэтому роль ФАС здесь очень важная с точки зрения именно баланса", - подчеркнул Мишустин.
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россия, михаил мишустин, максим шаскольский
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Максим Шаскольский
10:48 25.04.2025
 
Мишустин поручил ФАС постоянно анализировать цены и сохранять баланс

Мишустин поручил Шаскольскому постоянно анализировать ценообразование на рынках

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе ФАС Максиму Шаскольскому постоянно анализировать ценообразование на рынках и своевременно выявлять превышение стоимости, глава правительства отметил важную роль Службы с точки зрения сохранения баланса.
"Надо постоянно анализировать ценообразование на рынках, своевременно выявлять превышение стоимости. Мы как-то совместно отслеживали с вами этот процесс с использованием всех механизмов, доступных для мониторинга ценообразования. В среднем, если брать по 26 номенклатурам, которые формируют, скажем так, основную инфляцию на сегодняшний день, то практически 18% было от производителя до оптовика. И, соответственно, до полки – примерно 21. То есть, это порядка 40 с лишним процентов", - сказал Мишустин во время встречи с Шаскольским.
Глава правительства отметил, что возникает вопрос издержек в связи с ухудшившейся логистикой, но ФАС должна работать над сохранением баланса.
"Конечно, логистика в связи с беспрецедентным санкционным давлением ухудшилась, но все издержки должны быть, тем не менее, нормированы. Поэтому роль ФАС здесь очень важная с точки зрения именно баланса", - подчеркнул Мишустин.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
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10:37
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил МишустинМаксим Шаскольский
 
 
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