https://1prime.ru/20250425/mishustin-857019493.html

Мишустин отметил работу ФАС в контроле за ценообразованием

Мишустин отметил работу ФАС в контроле за ценообразованием - 25.04.2025, ПРАЙМ

Мишустин отметил работу ФАС в контроле за ценообразованием

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил работу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в контроле за ценообразованием в России, указав, что этот вопрос... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T10:59+0300

2025-04-25T10:59+0300

2025-04-25T10:59+0300

экономика

россия

москва

рф

михаил мишустин

максим шаскольский

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84169/18/841691877_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_77c0474f0410242dcba7520277a6eca9.jpg

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил работу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в контроле за ценообразованием в России, указав, что этот вопрос остается очень чувствительным для россиян. Мишустин в пятницу провел встречу с руководителем ФАС Максимом Шаскольским. "У вашего ведомства также очень важная роль - это борьба с картелями, контроль за естественными монополиями и, что очень чувствительно для людей, ценообразованием. Это и сфера торговли, сфера жилищно-коммунального хозяйства, услуг, здравоохранения, строительства", - сказал Мишустин. Глава российского кабмина напомнил, что работа ведомства по регулированию цен обсуждалась в ходе отчета правительства в Госдуме, и "многие считают что ФАС должна быть в этих вопросах жестче". В этой связи Мишустин предложил Шаскольскому обсудить действия службы в вопросах ценообразования и возможности ФАС координировать усилия с федеральными ведомствами. Кроме того, премьер на встрече поручил главе ФАС активизировать деятельность по информированию граждан и бизнеса о мерах защиты их интересов, а также усилить работу с нарушителями, взаимодействуя с правоохранительными органами и налоговой службой для соблюдения законодательства.

https://1prime.ru/20250425/mishustin-857018843.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, рф, михаил мишустин, максим шаскольский, госдума