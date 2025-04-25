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Мишустин отметил работу ФАС в контроле за ценообразованием - 25.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250425/mishustin-857019493.html
Мишустин отметил работу ФАС в контроле за ценообразованием
Мишустин отметил работу ФАС в контроле за ценообразованием - 25.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил работу ФАС в контроле за ценообразованием
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил работу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в контроле за ценообразованием в России, указав, что этот вопрос... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T10:59+0300
2025-04-25T10:59+0300
экономика
россия
москва
рф
михаил мишустин
максим шаскольский
госдума
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил работу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в контроле за ценообразованием в России, указав, что этот вопрос остается очень чувствительным для россиян. Мишустин в пятницу провел встречу с руководителем ФАС Максимом Шаскольским. "У вашего ведомства также очень важная роль - это борьба с картелями, контроль за естественными монополиями и, что очень чувствительно для людей, ценообразованием. Это и сфера торговли, сфера жилищно-коммунального хозяйства, услуг, здравоохранения, строительства", - сказал Мишустин. Глава российского кабмина напомнил, что работа ведомства по регулированию цен обсуждалась в ходе отчета правительства в Госдуме, и "многие считают что ФАС должна быть в этих вопросах жестче". В этой связи Мишустин предложил Шаскольскому обсудить действия службы в вопросах ценообразования и возможности ФАС координировать усилия с федеральными ведомствами. Кроме того, премьер на встрече поручил главе ФАС активизировать деятельность по информированию граждан и бизнеса о мерах защиты их интересов, а также усилить работу с нарушителями, взаимодействуя с правоохранительными органами и налоговой службой для соблюдения законодательства.
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россия, москва, рф, михаил мишустин, максим шаскольский, госдума
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Михаил Мишустин, Максим Шаскольский, Госдума
10:59 25.04.2025
 
Мишустин отметил работу ФАС в контроле за ценообразованием

Мишустин назвал контроль за ценообразованием чувствительным вопросом для россиян

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил работу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в контроле за ценообразованием в России, указав, что этот вопрос остается очень чувствительным для россиян.
Мишустин в пятницу провел встречу с руководителем ФАС Максимом Шаскольским.
"У вашего ведомства также очень важная роль - это борьба с картелями, контроль за естественными монополиями и, что очень чувствительно для людей, ценообразованием. Это и сфера торговли, сфера жилищно-коммунального хозяйства, услуг, здравоохранения, строительства", - сказал Мишустин.
Глава российского кабмина напомнил, что работа ведомства по регулированию цен обсуждалась в ходе отчета правительства в Госдуме, и "многие считают что ФАС должна быть в этих вопросах жестче". В этой связи Мишустин предложил Шаскольскому обсудить действия службы в вопросах ценообразования и возможности ФАС координировать усилия с федеральными ведомствами.
Кроме того, премьер на встрече поручил главе ФАС активизировать деятельность по информированию граждан и бизнеса о мерах защиты их интересов, а также усилить работу с нарушителями, взаимодействуя с правоохранительными органами и налоговой службой для соблюдения законодательства.
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
Мишустин поручил ФАС постоянно анализировать цены и сохранять баланс
10:48
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАРФМихаил МишустинМаксим ШаскольскийГосдума
 
 
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