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Мишустин отметил работу ФАС в контроле за ценообразованием
Мишустин отметил работу ФАС в контроле за ценообразованием - 25.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил работу ФАС в контроле за ценообразованием
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил работу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в контроле за ценообразованием в России, указав, что этот вопрос... | 25.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил работу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в контроле за ценообразованием в России, указав, что этот вопрос остается очень чувствительным для россиян. Мишустин в пятницу провел встречу с руководителем ФАС Максимом Шаскольским. "У вашего ведомства также очень важная роль - это борьба с картелями, контроль за естественными монополиями и, что очень чувствительно для людей, ценообразованием. Это и сфера торговли, сфера жилищно-коммунального хозяйства, услуг, здравоохранения, строительства", - сказал Мишустин. Глава российского кабмина напомнил, что работа ведомства по регулированию цен обсуждалась в ходе отчета правительства в Госдуме, и "многие считают что ФАС должна быть в этих вопросах жестче". В этой связи Мишустин предложил Шаскольскому обсудить действия службы в вопросах ценообразования и возможности ФАС координировать усилия с федеральными ведомствами. Кроме того, премьер на встрече поручил главе ФАС активизировать деятельность по информированию граждан и бизнеса о мерах защиты их интересов, а также усилить работу с нарушителями, взаимодействуя с правоохранительными органами и налоговой службой для соблюдения законодательства.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Михаил Мишустин, Максим Шаскольский, Госдума
Мишустин отметил работу ФАС в контроле за ценообразованием
Мишустин назвал контроль за ценообразованием чувствительным вопросом для россиян
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил работу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в контроле за ценообразованием в России, указав, что этот вопрос остается очень чувствительным для россиян.
Мишустин в пятницу провел встречу с руководителем ФАС Максимом Шаскольским.
"У вашего ведомства также очень важная роль - это борьба с картелями, контроль за естественными монополиями и, что очень чувствительно для людей, ценообразованием. Это и сфера торговли, сфера жилищно-коммунального хозяйства, услуг, здравоохранения, строительства", - сказал Мишустин.
Глава российского кабмина напомнил, что работа ведомства по регулированию цен обсуждалась в ходе отчета правительства в Госдуме, и "многие считают что ФАС должна быть в этих вопросах жестче". В этой связи Мишустин предложил Шаскольскому обсудить действия службы в вопросах ценообразования и возможности ФАС координировать усилия с федеральными ведомствами.
Кроме того, премьер на встрече поручил главе ФАС активизировать деятельность по информированию граждан и бизнеса о мерах защиты их интересов, а также усилить работу с нарушителями, взаимодействуя с правоохранительными органами и налоговой службой для соблюдения законодательства.
Мишустин поручил ФАС постоянно анализировать цены и сохранять баланс