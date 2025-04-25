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Товарооборот между Россией и Таджикистаном за два месяца вырос на 9% - 25.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250425/mishustin-857027845.html
Товарооборот между Россией и Таджикистаном за два месяца вырос на 9%
Товарооборот между Россией и Таджикистаном за два месяца вырос на 9% - 25.04.2025, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и Таджикистаном за два месяца вырос на 9%
Товарооборот между РФ и Таджикистаном за первые два месяца текущего года увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 23 миллиарда... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T14:13+0300
2025-04-25T14:13+0300
экономика
россия
москва
таджикистан
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Товарооборот между РФ и Таджикистаном за первые два месяца текущего года увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 23 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Таджикистана", - подчеркнул Мишустин в ходе переговоров с таджикистанским коллегой Кохиром Расулзодой. "В январе - феврале текущего года взаимный товарооборот увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 23 миллиарда рублей (245,8 миллиона долларов)", - привел данные глава кабмина РФ.
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россия, москва, таджикистан, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ТАДЖИКИСТАН, Михаил Мишустин
14:13 25.04.2025
 
Товарооборот между Россией и Таджикистаном за два месяца вырос на 9%

Мишустин: товарооборот между Россией и Таджикистаном за два месяца вырос на 9%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Товарооборот между РФ и Таджикистаном за первые два месяца текущего года увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 23 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Таджикистана", - подчеркнул Мишустин в ходе переговоров с таджикистанским коллегой Кохиром Расулзодой.
"В январе - феврале текущего года взаимный товарооборот увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 23 миллиарда рублей (245,8 миллиона долларов)", - привел данные глава кабмина РФ.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Россия и Таджикистан начали строительство промышленного парка
21 апреля, 14:22
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАТАДЖИКИСТАНМихаил Мишустин
 
 
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