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Товарооборот между Россией и Таджикистаном за два месяца вырос на 9%

Товарооборот между Россией и Таджикистаном за два месяца вырос на 9% - 25.04.2025, ПРАЙМ

Товарооборот между Россией и Таджикистаном за два месяца вырос на 9%

Товарооборот между РФ и Таджикистаном за первые два месяца текущего года увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 23 миллиарда... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T14:13+0300

2025-04-25T14:13+0300

2025-04-25T14:13+0300

экономика

россия

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таджикистан

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Товарооборот между РФ и Таджикистаном за первые два месяца текущего года увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 23 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Таджикистана", - подчеркнул Мишустин в ходе переговоров с таджикистанским коллегой Кохиром Расулзодой. "В январе - феврале текущего года взаимный товарооборот увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 23 миллиарда рублей (245,8 миллиона долларов)", - привел данные глава кабмина РФ.

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