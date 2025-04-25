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Товарооборот между Россией и Таджикистаном за два месяца вырос на 9%
Товарооборот между Россией и Таджикистаном за два месяца вырос на 9% - 25.04.2025, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и Таджикистаном за два месяца вырос на 9%
Товарооборот между РФ и Таджикистаном за первые два месяца текущего года увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 23 миллиарда... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T14:13+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Товарооборот между РФ и Таджикистаном за первые два месяца текущего года увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 23 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Таджикистана", - подчеркнул Мишустин в ходе переговоров с таджикистанским коллегой Кохиром Расулзодой. "В январе - феврале текущего года взаимный товарооборот увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 23 миллиарда рублей (245,8 миллиона долларов)", - привел данные глава кабмина РФ.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ТАДЖИКИСТАН, Михаил Мишустин
Товарооборот между Россией и Таджикистаном за два месяца вырос на 9%
Мишустин: товарооборот между Россией и Таджикистаном за два месяца вырос на 9%
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Товарооборот между РФ и Таджикистаном за первые два месяца текущего года увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 23 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Таджикистана", - подчеркнул Мишустин в ходе переговоров с таджикистанским коллегой Кохиром Расулзодой.
"В январе - феврале текущего года взаимный товарооборот увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 23 миллиарда рублей (245,8 миллиона долларов)", - привел данные глава кабмина РФ.
Россия и Таджикистан начали строительство промышленного парка