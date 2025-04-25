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"Равны нулю". Шор оценил шансы Молдавии вступить в ЕС к 2030 году - 25.04.2025, ПРАЙМ
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"Равны нулю". Шор оценил шансы Молдавии вступить в ЕС к 2030 году
"Равны нулю". Шор оценил шансы Молдавии вступить в ЕС к 2030 году - 25.04.2025, ПРАЙМ
"Равны нулю". Шор оценил шансы Молдавии вступить в ЕС к 2030 году
Шансы Молдавии вступить в Европейский Союз к 2030 году, не говоря уже о 2028, равны нулю, так как большинство стран Союза против, а референдум о членстве... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T10:41+0300
2025-04-25T10:41+0300
политика
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кишинев
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Шансы Молдавии вступить в Европейский Союз к 2030 году, не говоря уже о 2028, равны нулю, так как большинство стран Союза против, а референдум о членстве является фарсом. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор. "Шансы Молдовы вступить в ЕС к 2030 году, не говоря уже о 2028-м, равны нулю, и вот почему: большинство стран ЕС против", - сказал Шор. Он подчеркнул, что Франция, Нидерланды, Австрия и другие страны уже заявили, что расширение - не их приоритет. "А Румыния, которая громче всех кричит о "воссоединении", сама блокирует молдавский экспорт", - отметил политик. "Референдум - фарс. Власти сознательно ограничили голосование за рубежом, открыв всего два участка в России, где живет почти полмиллиона молдаван. Его реальный результат - большинство людей в стране против евроинтеграции. Огромная молдавская диаспора в России, которой не дали проголосовать, тоже против", - указал Шор.В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Кишинев заявила, что Молдавия сможет присоединиться к ЕС в 2028 году, если власти республики сумеют добиться прогресса в процессе реформ и выполнят "домашнее задание".
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молдавия, кишинев, кая каллас, ес
Политика, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Кая Каллас, ЕС
10:41 25.04.2025
 
"Равны нулю". Шор оценил шансы Молдавии вступить в ЕС к 2030 году

Лидер "Победы" Шор назвал референдум о членстве Молдавии в ЕС фарсом

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Шансы Молдавии вступить в Европейский Союз к 2030 году, не говоря уже о 2028, равны нулю, так как большинство стран Союза против, а референдум о членстве является фарсом. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор.
"Шансы Молдовы вступить в ЕС к 2030 году, не говоря уже о 2028-м, равны нулю, и вот почему: большинство стран ЕС против", - сказал Шор.
Он подчеркнул, что Франция, Нидерланды, Австрия и другие страны уже заявили, что расширение - не их приоритет. "А Румыния, которая громче всех кричит о "воссоединении", сама блокирует молдавский экспорт", - отметил политик.
"Референдум - фарс. Власти сознательно ограничили голосование за рубежом, открыв всего два участка в России, где живет почти полмиллиона молдаван. Его реальный результат - большинство людей в стране против евроинтеграции. Огромная молдавская диаспора в России, которой не дали проголосовать, тоже против", - указал Шор.
В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Кишинев заявила, что Молдавия сможет присоединиться к ЕС в 2028 году, если власти республики сумеют добиться прогресса в процессе реформ и выполнят "домашнее задание".
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ПолитикаМОЛДАВИЯКишиневКая КалласЕС
 
 
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