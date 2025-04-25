https://1prime.ru/20250425/moldaviya-857017949.html

"Равны нулю". Шор оценил шансы Молдавии вступить в ЕС к 2030 году

"Равны нулю". Шор оценил шансы Молдавии вступить в ЕС к 2030 году - 25.04.2025, ПРАЙМ

"Равны нулю". Шор оценил шансы Молдавии вступить в ЕС к 2030 году

Шансы Молдавии вступить в Европейский Союз к 2030 году, не говоря уже о 2028, равны нулю, так как большинство стран Союза против, а референдум о членстве... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T10:41+0300

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2025-04-25T10:41+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Шансы Молдавии вступить в Европейский Союз к 2030 году, не говоря уже о 2028, равны нулю, так как большинство стран Союза против, а референдум о членстве является фарсом. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор. "Шансы Молдовы вступить в ЕС к 2030 году, не говоря уже о 2028-м, равны нулю, и вот почему: большинство стран ЕС против", - сказал Шор. Он подчеркнул, что Франция, Нидерланды, Австрия и другие страны уже заявили, что расширение - не их приоритет. "А Румыния, которая громче всех кричит о "воссоединении", сама блокирует молдавский экспорт", - отметил политик. "Референдум - фарс. Власти сознательно ограничили голосование за рубежом, открыв всего два участка в России, где живет почти полмиллиона молдаван. Его реальный результат - большинство людей в стране против евроинтеграции. Огромная молдавская диаспора в России, которой не дали проголосовать, тоже против", - указал Шор.В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Кишинев заявила, что Молдавия сможет присоединиться к ЕС в 2028 году, если власти республики сумеют добиться прогресса в процессе реформ и выполнят "домашнее задание".

https://1prime.ru/20250405/moldaviya-856409565.html

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молдавия, кишинев, кая каллас, ес