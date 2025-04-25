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ФАС проводит проверки на рынке сырого молока, в том числе антикартельные - 25.04.2025, ПРАЙМ
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ФАС проводит проверки на рынке сырого молока, в том числе антикартельные
ФАС проводит проверки на рынке сырого молока, в том числе антикартельные - 25.04.2025, ПРАЙМ
ФАС проводит проверки на рынке сырого молока, в том числе антикартельные
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверки производителей сырого молока, в том числе антикартельные, считая произошедшее повышение... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T10:43+0300
2025-04-25T10:43+0300
россия
максим шаскольский
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверки производителей сырого молока, в том числе антикартельные, считая произошедшее повышение отпускных цен необоснованным, рассказал глава ведомства Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Повышение отпускных цен производителей на сырое молоко сопровождалось высокой рентабельностью, ФАС считает это необоснованным. На рынке сырого молока проводятся проверки, в том числе антикартельные", - доложил Шаскольский. ФАС в начале марта сообщила, что направила запросы в адрес более 90 производителей сырого молока. Ведомство обещало проанализировать обоснованность устанавливаемых ими оптово-отпускных цен и при наличии оснований принять меры антимонопольного реагирования. По словам Шаскольского, ведомство также фиксирует высокий уровень наценок на ряд товаров, включая хлеб и сливочное масло. Ранее в апреле он говорил, что ФАС вместе с торговыми сетями будет работать над снижением наценок на хлеб и хлебную продукцию.
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россия, максим шаскольский, михаил мишустин
РОССИЯ, Максим Шаскольский, Михаил Мишустин
10:43 25.04.2025
 
ФАС проводит проверки на рынке сырого молока, в том числе антикартельные

Глава ФАС Шаскольский: повышение отпускных цен на сырое молоко необоснованно

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкМолочно-консервный комбинат
Молочно-консервный комбинат - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверки производителей сырого молока, в том числе антикартельные, считая произошедшее повышение отпускных цен необоснованным, рассказал глава ведомства Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Повышение отпускных цен производителей на сырое молоко сопровождалось высокой рентабельностью, ФАС считает это необоснованным. На рынке сырого молока проводятся проверки, в том числе антикартельные", - доложил Шаскольский.
ФАС в начале марта сообщила, что направила запросы в адрес более 90 производителей сырого молока. Ведомство обещало проанализировать обоснованность устанавливаемых ими оптово-отпускных цен и при наличии оснований принять меры антимонопольного реагирования.
По словам Шаскольского, ведомство также фиксирует высокий уровень наценок на ряд товаров, включая хлеб и сливочное масло.
Ранее в апреле он говорил, что ФАС вместе с торговыми сетями будет работать над снижением наценок на хлеб и хлебную продукцию.
Технология проверки маркированных товаров с помощью системы Честный знак - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Российские предприятия нарастили производство питьевого молока
11 марта, 12:31
 
РОССИЯМаксим ШаскольскийМихаил Мишустин
 
 
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