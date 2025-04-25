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Специалисты Wildberries и Russ выявили мошенническую схему

Специалисты Wildberries и Russ выявили мошенническую схему - 25.04.2025, ПРАЙМ

Специалисты Wildberries и Russ выявили мошенническую схему

Специалисты Wildberries и Russ выявили мошенническую схему, когда злоумышленники пытались через вредоносную программу получить доступ к аккаунту на Wildberries... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T09:01+0300

2025-04-25T09:01+0300

2025-04-25T09:01+0300

мошенничество

технологии

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москва

wildberries

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Специалисты Wildberries и Russ выявили мошенническую схему, когда злоумышленники пытались через вредоносную программу получить доступ к аккаунту на Wildberries и совершать там покупки, рассказали в компании. "Команда безопасности Wildberries и Russ выявила многоуровневую мошенническую схему с рассылкой вредоносных вложений. Главная цель злоумышленников – установить на смартфон клиента программу, которая позволяет получить удаленный доступ к устройству", - сказали в компании. "В первом квартале 2025 года таких атак стало существенно больше, однако благодаря системе защиты Wildberries ущерб был сведен к нулю. Мошенники отправляли пользователям через мессенджеры файлы, замаскированные под архив с фото (например, с подписью "Посмотри, это ты на фото?"). Под видом архива с фотографиями скрывался вредоносный софт – после его установки программа давала мошенникам полный контроль над телефоном. Используя скомпрометированное устройство ничего не подозревающего клиента, мошенники попадали в его аккаунт и приобретали товары на маркетплейсе", - добавили там же. Уточняется, что 99,9% покупок, совершенных мошенниками, были деактивированы. Также были пресечены попытки украсть 15 миллионов рублей. Как уточнили РИА Новости в компании, потенциальными жертвами мошенников могли бы стать около 2 тысяч пользователей. "После успешных действий антифрод-системы мошенники снизили активность, и число таких попыток сократилось в 2 раза", - рассказали в пресс-службе. Для защиты пользователей маркетплейс использует инструменты искусственного интеллекта, позволяющие блокировать подозрительную активность. В сложных случаях проблему рассматривают вручную эксперты компании.

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технологии, бизнес, москва, wildberries