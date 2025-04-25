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В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 19 миллионов рублей
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 19 миллионов рублей - 25.04.2025, ПРАЙМ
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 19 миллионов рублей
Пенсионерка из Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, которую мошенники убедили в необходимости "декларирования" ее средств, отдала им деньги и драгоценные... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T10:53+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр – ПРАЙМ. Пенсионерка из Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, которую мошенники убедили в необходимости "декларирования" ее средств, отдала им деньги и драгоценные металлы на общую сумму почти 19 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Адмиралтейского района обратилась 74-летняя жительница одного из домов на Крюковом канале. "(По словам заявительницы), в период с 3 по 7 апреля ей неоднократно звонили неизвестные и под предлогом необходимости "декларирования" денежных средств убедили передать разным курьерам денежные средства и драгоценные металлы на общую сумму 18 909 188 рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, полиция ищет предполагаемых фигурантов.
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общество , санкт-петербург, мвд
Экономика, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МВД
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 19 миллионов рублей
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам деньги и драгметаллы на 19 млн рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр – ПРАЙМ. Пенсионерка из Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, которую мошенники убедили в необходимости "декларирования" ее средств, отдала им деньги и драгоценные металлы на общую сумму почти 19 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне в полицию Адмиралтейского района обратилась 74-летняя жительница одного из домов на Крюковом канале.
"(По словам заявительницы), в период с 3 по 7 апреля ей неоднократно звонили неизвестные и под предлогом необходимости "декларирования" денежных средств убедили передать разным курьерам денежные средства и драгоценные металлы на общую сумму 18 909 188 рублей", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, полиция ищет предполагаемых фигурантов.
В Госдуме рассказали о новом пакете мер по борьбе с мошенниками