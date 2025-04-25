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В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 19 миллионов рублей

В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 19 миллионов рублей - 25.04.2025, ПРАЙМ

В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 19 миллионов рублей

Пенсионерка из Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, которую мошенники убедили в необходимости "декларирования" ее средств, отдала им деньги и драгоценные... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T10:53+0300

2025-04-25T10:53+0300

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экономика

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр – ПРАЙМ. Пенсионерка из Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, которую мошенники убедили в необходимости "декларирования" ее средств, отдала им деньги и драгоценные металлы на общую сумму почти 19 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Адмиралтейского района обратилась 74-летняя жительница одного из домов на Крюковом канале. "(По словам заявительницы), в период с 3 по 7 апреля ей неоднократно звонили неизвестные и под предлогом необходимости "декларирования" денежных средств убедили передать разным курьерам денежные средства и драгоценные металлы на общую сумму 18 909 188 рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, полиция ищет предполагаемых фигурантов.

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общество , санкт-петербург, мвд