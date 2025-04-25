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При взрыве машины в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик
При взрыве машины в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик - 25.04.2025, ПРАЙМ
При взрыве машины в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик
Уголовное дело возбуждено по факту убийства замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщила РИА... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:08+0300
2025-04-25T13:08+0300
2025-04-25T13:08+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по факту убийства замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. "По факту взрыва автомобиля Volkswagen Golf в районе дома 2 по улице Нестерова в городе Балашихе Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105, статьей 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик", - сказала она.
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Происшествия, Балашиха, РОССИЯ
При взрыве машины в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик
СК РФ: при взрыве машины в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по факту убийства замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"По факту взрыва автомобиля Volkswagen Golf в районе дома 2 по улице Нестерова в городе Балашихе Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105, статьей 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик", - сказала она.
В Балашихе во дворе жилого дома взорвалась машина