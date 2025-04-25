https://1prime.ru/20250425/moskalik-857023709.html

При взрыве машины в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик

При взрыве машины в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик - 25.04.2025, ПРАЙМ

При взрыве машины в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик

Уголовное дело возбуждено по факту убийства замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщила РИА... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T13:08+0300

2025-04-25T13:08+0300

2025-04-25T13:08+0300

происшествия

балашиха

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044938_39:0:2334:1291_1920x0_80_0_0_edaabdc74f9bd855dfab962eb925a633.jpg

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по факту убийства замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. "По факту взрыва автомобиля Volkswagen Golf в районе дома 2 по улице Нестерова в городе Балашихе Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105, статьей 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик", - сказала она.

https://1prime.ru/20250425/balashikha-857020719.html

балашиха

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

балашиха, россия