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Заседание российско-иранской комиссии пройдет в Москве - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Заседание российско-иранской комиссии пройдет в Москве
Заседание российско-иранской комиссии пройдет в Москве - 25.04.2025, ПРАЙМ
Заседание российско-иранской комиссии пройдет в Москве
Заседание российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под сопредседательством министра энергетики РФ Сергея Цивилева и министра нефти... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T00:17+0300
2025-04-25T00:17+0300
энергетика
россия
экономика
иран
рф
москва
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Заседание российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под сопредседательством министра энергетики РФ Сергея Цивилева и министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада пройдет в пятницу в Москве, сообщило Минэнерго РФ. По сообщению Минэнерго, в ходе заседания с участием представителей органов власти и бизнеса России и Ирана стороны обсудят сотрудничество в сфере энергетики, транспорта, торговли, информационно-коммуникационных и космических технологий, образования и здравоохранения, а также приоритеты будущего сотрудничества. Планируется, что стороны проведут пленарное заседание, после чего подпишут итоговый протокол встречи. Предваряя заседание, прошли экспертные группы Ирана и РФ, где планировалось обсудить создание "газового хаба", говорил ранее замминистра нефти Ирана по международным вопросам Мостафа Барзегар. Также он говорил, что стороны рассмотрят вопросы облегчения условий заключения контрактов на поставку российского газа в Иран, а также вопросы реализации совместных проектов Москвы и Тегерана в сфере мирного атома. Осенью прошлого года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин говорил, что иранская сторона давно просит Россию о поставках газа. Как считает российский президент, это вполне реализуемый проект с учетом того, что и в соседних с Ираном странах рынки и потребности в газе огромные. По мнению иранских экспертов, страна как надежный партнер с привилегированным региональным положением может стать газовым хабом региона Ближнего Востока. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, также Россия и Иран на межправкомиссии обсудят такие проекты, как сооружение атомной электростанции "Бушер", строительство железнодорожного участка Решт-Астара за счет российского кредита. Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции. Сооружение блока №2 официально началось осенью 2019 года. Железная дорога Решт-Астара в Иране - последний необходимый участок западного маршрута коридора "Север-Юг". МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке участка Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.
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96
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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россия, иран, рф, москва, сергей цивилев, владимир путин, сергей лавров, мид рф, мид, мтк "север-юг"
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, ИРАН, РФ, МОСКВА, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД, МТК "Север-Юг"
00:17 25.04.2025
 
Заседание российско-иранской комиссии пройдет в Москве

Заседание российско-иранской комиссии по ТЭК пройдет в пятницу в Москве

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Заседание российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под сопредседательством министра энергетики РФ Сергея Цивилева и министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада пройдет в пятницу в Москве, сообщило Минэнерго РФ.
По сообщению Минэнерго, в ходе заседания с участием представителей органов власти и бизнеса России и Ирана стороны обсудят сотрудничество в сфере энергетики, транспорта, торговли, информационно-коммуникационных и космических технологий, образования и здравоохранения, а также приоритеты будущего сотрудничества. Планируется, что стороны проведут пленарное заседание, после чего подпишут итоговый протокол встречи.
Предваряя заседание, прошли экспертные группы Ирана и РФ, где планировалось обсудить создание "газового хаба", говорил ранее замминистра нефти Ирана по международным вопросам Мостафа Барзегар. Также он говорил, что стороны рассмотрят вопросы облегчения условий заключения контрактов на поставку российского газа в Иран, а также вопросы реализации совместных проектов Москвы и Тегерана в сфере мирного атома.
Осенью прошлого года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин говорил, что иранская сторона давно просит Россию о поставках газа. Как считает российский президент, это вполне реализуемый проект с учетом того, что и в соседних с Ираном странах рынки и потребности в газе огромные. По мнению иранских экспертов, страна как надежный партнер с привилегированным региональным положением может стать газовым хабом региона Ближнего Востока.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, также Россия и Иран на межправкомиссии обсудят такие проекты, как сооружение атомной электростанции "Бушер", строительство железнодорожного участка Решт-Астара за счет российского кредита.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции. Сооружение блока №2 официально началось осенью 2019 года.
Железная дорога Решт-Астара в Иране - последний необходимый участок западного маршрута коридора "Север-Юг". МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке участка Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯИРАНРФМОСКВАСергей ЦивилевВладимир ПутинСергей ЛавровМИД РФМИДМТК "Север-Юг"
 
 
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