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МТС запустила платную услугу от кибершпионажа для сотрудников - 25.04.2025, ПРАЙМ
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МТС запустила платную услугу от кибершпионажа для сотрудников
МТС запустила платную услугу от кибершпионажа для сотрудников - 25.04.2025, ПРАЙМ
МТС запустила платную услугу от кибершпионажа для сотрудников
МТС запустила платную услугу от кибершпионажа для сотрудников компаний, рассказали РИА Новости в компании, в то время как эксперт на рынке сообщил агентству,... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T06:14+0300
2025-04-25T06:14+0300
технологии
финансы
москва
денис кусков
мтс
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. МТС запустила платную услугу от кибершпионажа для сотрудников компаний, рассказали РИА Новости в компании, в то время как эксперт на рынке сообщил агентству, что это увеличит ее годовую выручку на 180-200 миллионов рублей. "ПАО "МТС" ... объявляет о запуске услуги для приватной мобильной связи Membrana для корпоративных пользователей – Membrana b2b. Это мобильное приложение с набором функций, защищающих цифровой след сотрудника и его приватность. Например, сетевой сервис фильтрации контента и обработки вызовов на основе ИИ, а также ряд других возможностей, которые помогут защитить сотрудников компаний от действий киберпреступников", - рассказали в компании. "Спрос на решение предсказать непросто: это принципиально новый для индустрии продукт. В целом же, можно предполагать, что к концу 2026 года абонентская база Membrana b2b составит порядка 40-50 тысяч корпоративных абонентов, годовая выручка при таких условиях может составлять 180-200 миллионов рублей", - рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Так, например, уточняют в МТС, возможность для абонента просматривать контент по безопасному каналу защитит пользователя от его профилирования сторонними ресурсами. Оно может вестись злоумышленниками для сбора чувствительных данных о сотруднике: информации о его покупках, действиях в сети, путешествиях, должностных обязанностях. Пользователь может настроить правила обработки вызовов, разделив контакты на группы, а также создавать дополнительные номера, чтобы не оставлять при регистрации в различных сервисах основной номер, который затем может попасть в руки злоумышленников и использоваться для атак или спама. В начале января оператор запустил платное мобильное приложение Membrana для фильтрации интернет-трафика и входящих голосовых вызовов, оно позволяет блокировать рекламу и защищать свои персональные данные, в том числе скрывать номер телефона.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, москва, денис кусков, мтс
Технологии, Финансы, МОСКВА, Денис Кусков, МТС
06:14 25.04.2025
 
МТС запустила платную услугу от кибершпионажа для сотрудников

МТС запустила платную услугу от кибершпионажа для сотрудников компаний

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. МТС запустила платную услугу от кибершпионажа для сотрудников компаний, рассказали РИА Новости в компании, в то время как эксперт на рынке сообщил агентству, что это увеличит ее годовую выручку на 180-200 миллионов рублей.
"ПАО "МТС" ... объявляет о запуске услуги для приватной мобильной связи Membrana для корпоративных пользователей – Membrana b2b. Это мобильное приложение с набором функций, защищающих цифровой след сотрудника и его приватность. Например, сетевой сервис фильтрации контента и обработки вызовов на основе ИИ, а также ряд других возможностей, которые помогут защитить сотрудников компаний от действий киберпреступников", - рассказали в компании.
"Спрос на решение предсказать непросто: это принципиально новый для индустрии продукт. В целом же, можно предполагать, что к концу 2026 года абонентская база Membrana b2b составит порядка 40-50 тысяч корпоративных абонентов, годовая выручка при таких условиях может составлять 180-200 миллионов рублей", - рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Так, например, уточняют в МТС, возможность для абонента просматривать контент по безопасному каналу защитит пользователя от его профилирования сторонними ресурсами. Оно может вестись злоумышленниками для сбора чувствительных данных о сотруднике: информации о его покупках, действиях в сети, путешествиях, должностных обязанностях.
Пользователь может настроить правила обработки вызовов, разделив контакты на группы, а также создавать дополнительные номера, чтобы не оставлять при регистрации в различных сервисах основной номер, который затем может попасть в руки злоумышленников и использоваться для атак или спама.
В начале января оператор запустил платное мобильное приложение Membrana для фильтрации интернет-трафика и входящих голосовых вызовов, оно позволяет блокировать рекламу и защищать свои персональные данные, в том числе скрывать номер телефона.
 
ТехнологииФинансыМОСКВАДенис КусковМТС
 
 
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