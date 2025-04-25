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МТС запустила платную услугу от кибершпионажа для сотрудников

МТС запустила платную услугу от кибершпионажа для сотрудников - 25.04.2025, ПРАЙМ

МТС запустила платную услугу от кибершпионажа для сотрудников

МТС запустила платную услугу от кибершпионажа для сотрудников компаний, рассказали РИА Новости в компании, в то время как эксперт на рынке сообщил агентству,... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T06:14+0300

2025-04-25T06:14+0300

2025-04-25T06:14+0300

технологии

финансы

москва

денис кусков

мтс

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. МТС запустила платную услугу от кибершпионажа для сотрудников компаний, рассказали РИА Новости в компании, в то время как эксперт на рынке сообщил агентству, что это увеличит ее годовую выручку на 180-200 миллионов рублей. "ПАО "МТС" ... объявляет о запуске услуги для приватной мобильной связи Membrana для корпоративных пользователей – Membrana b2b. Это мобильное приложение с набором функций, защищающих цифровой след сотрудника и его приватность. Например, сетевой сервис фильтрации контента и обработки вызовов на основе ИИ, а также ряд других возможностей, которые помогут защитить сотрудников компаний от действий киберпреступников", - рассказали в компании. "Спрос на решение предсказать непросто: это принципиально новый для индустрии продукт. В целом же, можно предполагать, что к концу 2026 года абонентская база Membrana b2b составит порядка 40-50 тысяч корпоративных абонентов, годовая выручка при таких условиях может составлять 180-200 миллионов рублей", - рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Так, например, уточняют в МТС, возможность для абонента просматривать контент по безопасному каналу защитит пользователя от его профилирования сторонними ресурсами. Оно может вестись злоумышленниками для сбора чувствительных данных о сотруднике: информации о его покупках, действиях в сети, путешествиях, должностных обязанностях. Пользователь может настроить правила обработки вызовов, разделив контакты на группы, а также создавать дополнительные номера, чтобы не оставлять при регистрации в различных сервисах основной номер, который затем может попасть в руки злоумышленников и использоваться для атак или спама. В начале января оператор запустил платное мобильное приложение Membrana для фильтрации интернет-трафика и входящих голосовых вызовов, оно позволяет блокировать рекламу и защищать свои персональные данные, в том числе скрывать номер телефона.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, москва, денис кусков, мтс