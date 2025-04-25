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Музей транспорта Москвы откроется до конца 2025 года

Музей транспорта Москвы откроется до конца 2025 года - 25.04.2025, ПРАЙМ

Музей транспорта Москвы откроется до конца 2025 года

Музей транспорта Москвы в гараже Константина Мельникова откроется до конца 2025 года, сейчас там заканчивают реставрационные работы, совсем скоро специалисты... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T03:42+0300

2025-04-25T03:42+0300

2025-04-25T03:42+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Музей транспорта Москвы в гараже Константина Мельникова откроется до конца 2025 года, сейчас там заканчивают реставрационные работы, совсем скоро специалисты приступят к монтажу постоянной экспозиции, сообщила РИА Новости директор музея Оксана Бондаренко. "Мы делаем все возможное, чтобы успеть в самые кратчайшие сроки завершить для начала строительные работы, потом приступить к монтажу постоянной экспозиции. Планируется в этом году, до конца года", - рассказала Бондаренко. Она отметила, что сейчас в музее заканчиваются реставрационные работы. "Мы столкнулись с некоторыми сложностями. Все-таки здание у нас такое раритетное - самый главный наш экспонат. И были сложности, связанные с реставрацией шуховских ферм. Плюс мы же все-таки делали минус первый этаж для выставки, части экспозиции, посвященной Московскому метрополитену. Но в параллели идут работы над постоянной экспозицией", - добавила Бондаренко. Директор Музея транспорта Москвы пояснила, что постоянная экспозиция разместится на двух этажах общей площадью 10,5 тысячи квадратных метров. Работы над ней проходят вне здания, так как нужно сделать большое количество медиаконтента, его создание уже почти закончили. "Очень много будет макетов разных, от небольших до полноразмерных ходовых. Это порядка 230 штук макетов. Много будет инсталляций, в том числе мультимедийных. Такой достаточно интересный, высокомультимедийный музей. Над этим мы работаем вне пространства самого объекта. И вот планируем в ближайшее время приступить к монтажу экспозиции, которая тоже займет какой-то промежуток времени, потому что все-таки это действительно большое пространство, которое никогда не было музеем, оно всегда было гаражом", - уточнила Бондаренко. Она отметила, что работы на первом уровне музея уже практически завершены. "Дело в том, что пространство постоянной экспозиции, оно еще и соприкасается с общественными пространствами музея, где тоже будут посетителей ждать очень интересные сюрпризы, находки, выставки, инсталляции. И там же есть пространство временных выставок", - сказала Бондаренко.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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