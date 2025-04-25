https://1prime.ru/20250425/nabiullina-857029706.html
Набиуллина рассказала об обсуждении решения по ключевой ставке
Набиуллина рассказала об обсуждении решения по ключевой ставке - 25.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала об обсуждении решения по ключевой ставке
Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу обсуждал нюансы сигнала по своей денежно-кредитной политике, относительно сохранения ключевой ставки на уровне 21% | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T15:15+0300
2025-04-25T15:15+0300
2025-04-25T15:28+0300
банк россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу обсуждал нюансы сигнала по своей денежно-кредитной политике, относительно сохранения ключевой ставки на уровне 21% сформировался широкий консенсус, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. на пресс-конференции.Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21% годовых, уже четвертый раз подряд, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий."У нас сложился широкий консенсус по сохранению ставки. Мы обсуждали, скорее, нюансы сигнала", - ответила Набиуллина на вопрос, обсуждалось ли на заседании снижение ключевой ставки, какие аргументы были в пользу этого варианта, и какие варианты еще обсуждались.
https://1prime.ru/20250425/stavka-857030011.html
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эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала об обсуждении решения по ключевой ставке
ЦБ: на заседании ЦБ сформировался консенсус по сохранению ключевой ставки
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу обсуждал нюансы сигнала по своей денежно-кредитной политике, относительно сохранения ключевой ставки на уровне 21% сформировался широкий консенсус, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. на пресс-конференции.
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21% годовых, уже четвертый раз подряд, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
"У нас сложился широкий консенсус по сохранению ставки. Мы обсуждали, скорее, нюансы сигнала", - ответила Набиуллина на вопрос, обсуждалось ли на заседании снижение ключевой ставки, какие аргументы были в пользу этого варианта, и какие варианты еще обсуждались.
Набиуллина сравнила высокую ключевую ставку ЦБ с лекарством для экономики