https://1prime.ru/20250425/nabiullina-857029798.html

Набиуллина назвала условие для снижения ключевой ставки

Набиуллина назвала условие для снижения ключевой ставки - 25.04.2025, ПРАЙМ

Набиуллина назвала условие для снижения ключевой ставки

Банку России для начала снижения ключевой ставки нужно больше уверенности в устойчивости снижения текущей инфляции и инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ РФ... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T15:16+0300

2025-04-25T15:16+0300

2025-04-25T15:31+0300

банк россии

инфляция

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банку России для начала снижения ключевой ставки нужно больше уверенности в устойчивости снижения текущей инфляции и инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы анализируем широкий круг факторов и тенденций, но прежде всего обращаем внимание на действительно устойчивое снижение текущей инфляции, устойчивое снижение инфляционных ожиданий, мы отмечали и замедление потребительской активности, потребительского кредитования, снижение напряженности на рынке труда и отсутствие проинфляционных шоков со стороны бюджета или внешних условий", - сказала Набиуллина."По части этих факторов мы уже видим некоторое подтверждение динамики, но нам нужно больше уверенности, что все это достаточно устойчивое. Хотя по сравнению с прошлым заседанием многие процессы сейчас выглядят как более устойчивые", - подчеркнула она.

https://1prime.ru/20250425/inflyatsiya-857029897.html

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инфляция