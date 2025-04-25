https://1prime.ru/20250425/nabiullina-857029798.html
Набиуллина назвала условие для снижения ключевой ставки
Набиуллина назвала условие для снижения ключевой ставки - 25.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина назвала условие для снижения ключевой ставки
Банку России для начала снижения ключевой ставки нужно больше уверенности в устойчивости снижения текущей инфляции и инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ РФ... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T15:16+0300
2025-04-25T15:16+0300
2025-04-25T15:31+0300
банк россии
инфляция
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банку России для начала снижения ключевой ставки нужно больше уверенности в устойчивости снижения текущей инфляции и инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы анализируем широкий круг факторов и тенденций, но прежде всего обращаем внимание на действительно устойчивое снижение текущей инфляции, устойчивое снижение инфляционных ожиданий, мы отмечали и замедление потребительской активности, потребительского кредитования, снижение напряженности на рынке труда и отсутствие проинфляционных шоков со стороны бюджета или внешних условий", - сказала Набиуллина."По части этих факторов мы уже видим некоторое подтверждение динамики, но нам нужно больше уверенности, что все это достаточно устойчивое. Хотя по сравнению с прошлым заседанием многие процессы сейчас выглядят как более устойчивые", - подчеркнула она.
https://1prime.ru/20250425/inflyatsiya-857029897.html
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инфляция
Набиуллина назвала условие для снижения ключевой ставки
Набиуллина: ЦБ нужно больше уверенности для снижения ключевой ставки
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банку России для начала снижения ключевой ставки нужно больше уверенности в устойчивости снижения текущей инфляции и инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы анализируем широкий круг факторов и тенденций, но прежде всего обращаем внимание на действительно устойчивое снижение текущей инфляции, устойчивое снижение инфляционных ожиданий, мы отмечали и замедление потребительской активности, потребительского кредитования, снижение напряженности на рынке труда и отсутствие проинфляционных шоков со стороны бюджета или внешних условий", - сказала Набиуллина.
"По части этих факторов мы уже видим некоторое подтверждение динамики, но нам нужно больше уверенности, что все это достаточно устойчивое. Хотя по сравнению с прошлым заседанием многие процессы сейчас выглядят как более устойчивые", - подчеркнула она.
Набиуллина сделала прогноз по замедлению инфляции в России