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Набиуллина назвала главные риски для российской экономики - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Набиуллина назвала главные риски для российской экономики
Набиуллина назвала главные риски для российской экономики - 25.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина назвала главные риски для российской экономики
Главными рисками для российской экономики, с точки зрения Центробанка, являются охлаждение мировой экономики из-за торговых войн, риски со стороны рынка труда и | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T15:27+0300
2025-04-25T15:27+0300
банк россии
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финансы
москва
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Главными рисками для российской экономики, с точки зрения Центробанка, являются охлаждение мировой экономики из-за торговых войн, риски со стороны рынка труда и инфляционные ожидания, заявила его глава Эльвира Набиуллина. "Одним из главных рисков является большее охлаждение мировой экономики из-за торговых войн. Важно не только то, на сколько в итоге вырастут импортные пошлины, но и то, что рынки живут в постоянной неопределенности, связанной с этими решениями. Все это усложняет планирование инвестиций. Если реализуются дополнительные риски со стороны пошлин, то вероятно дальнейшее снижение цен на нефть", - сказала она в ходе пресс-конференции. "Кроме того, сохраняются риски со стороны рынка труда и инфляционных ожиданий. Инфляция выше цели уже четыре года подряд, и это само по себе задает ее высокую инерцию, которая препятствует быстрому замедлению темпов роста цен. Дезинфляционные риски по сравнению с прошлым заседанием существенно не изменились", - добавила глава регулятора. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых, уже четвертый раз подряд. Ключевая ставка находится на этой отметке с конца октября прошлого года. В марте регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых третий раз подряд, дав умеренно жесткий сигнал по своим дальнейшим шагам: обещал рассмотреть вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.
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россия, финансы, москва, эльвира набиуллина, банк россия
Банк России, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Эльвира Набиуллина, банк Россия
15:27 25.04.2025
 
Набиуллина назвала главные риски для российской экономики

Набиуллина назвала торговые войны главными рисками для российской экономики

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Главными рисками для российской экономики, с точки зрения Центробанка, являются охлаждение мировой экономики из-за торговых войн, риски со стороны рынка труда и инфляционные ожидания, заявила его глава Эльвира Набиуллина.
"Одним из главных рисков является большее охлаждение мировой экономики из-за торговых войн. Важно не только то, на сколько в итоге вырастут импортные пошлины, но и то, что рынки живут в постоянной неопределенности, связанной с этими решениями. Все это усложняет планирование инвестиций. Если реализуются дополнительные риски со стороны пошлин, то вероятно дальнейшее снижение цен на нефть", - сказала она в ходе пресс-конференции.
"Кроме того, сохраняются риски со стороны рынка труда и инфляционных ожиданий. Инфляция выше цели уже четыре года подряд, и это само по себе задает ее высокую инерцию, которая препятствует быстрому замедлению темпов роста цен. Дезинфляционные риски по сравнению с прошлым заседанием существенно не изменились", - добавила глава регулятора.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых, уже четвертый раз подряд.
Ключевая ставка находится на этой отметке с конца октября прошлого года. В марте регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых третий раз подряд, дав умеренно жесткий сигнал по своим дальнейшим шагам: обещал рассмотреть вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
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15:25
 
Банк РоссииРОССИЯФинансыМОСКВАЭльвира Набиуллинабанк Россия
 
 
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