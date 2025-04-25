https://1prime.ru/20250425/nabiullina-857030108.html
Набиуллина назвала главные риски для российской экономики
Набиуллина назвала главные риски для российской экономики - 25.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина назвала главные риски для российской экономики
Главными рисками для российской экономики, с точки зрения Центробанка, являются охлаждение мировой экономики из-за торговых войн, риски со стороны рынка труда и | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T15:27+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Главными рисками для российской экономики, с точки зрения Центробанка, являются охлаждение мировой экономики из-за торговых войн, риски со стороны рынка труда и инфляционные ожидания, заявила его глава Эльвира Набиуллина. "Одним из главных рисков является большее охлаждение мировой экономики из-за торговых войн. Важно не только то, на сколько в итоге вырастут импортные пошлины, но и то, что рынки живут в постоянной неопределенности, связанной с этими решениями. Все это усложняет планирование инвестиций. Если реализуются дополнительные риски со стороны пошлин, то вероятно дальнейшее снижение цен на нефть", - сказала она в ходе пресс-конференции. "Кроме того, сохраняются риски со стороны рынка труда и инфляционных ожиданий. Инфляция выше цели уже четыре года подряд, и это само по себе задает ее высокую инерцию, которая препятствует быстрому замедлению темпов роста цен. Дезинфляционные риски по сравнению с прошлым заседанием существенно не изменились", - добавила глава регулятора. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых, уже четвертый раз подряд. Ключевая ставка находится на этой отметке с конца октября прошлого года. В марте регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых третий раз подряд, дав умеренно жесткий сигнал по своим дальнейшим шагам: обещал рассмотреть вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.
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россия, финансы, москва, эльвира набиуллина, банк россия
Банк России, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Эльвира Набиуллина, банк Россия
Набиуллина назвала главные риски для российской экономики
Набиуллина назвала торговые войны главными рисками для российской экономики
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Главными рисками для российской экономики, с точки зрения Центробанка, являются охлаждение мировой экономики из-за торговых войн, риски со стороны рынка труда и инфляционные ожидания, заявила его глава Эльвира Набиуллина.
"Одним из главных рисков является большее охлаждение мировой экономики из-за торговых войн. Важно не только то, на сколько в итоге вырастут импортные пошлины, но и то, что рынки живут в постоянной неопределенности, связанной с этими решениями. Все это усложняет планирование инвестиций. Если реализуются дополнительные риски со стороны пошлин, то вероятно дальнейшее снижение цен на нефть", - сказала она в ходе пресс-конференции.
"Кроме того, сохраняются риски со стороны рынка труда и инфляционных ожиданий. Инфляция выше цели уже четыре года подряд, и это само по себе задает ее высокую инерцию, которая препятствует быстрому замедлению темпов роста цен. Дезинфляционные риски по сравнению с прошлым заседанием существенно не изменились", - добавила глава регулятора.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых, уже четвертый раз подряд.
Ключевая ставка находится на этой отметке с конца октября прошлого года. В марте регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых третий раз подряд, дав умеренно жесткий сигнал по своим дальнейшим шагам: обещал рассмотреть вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.
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