https://1prime.ru/20250425/nabiullina-857030108.html

Набиуллина назвала главные риски для российской экономики

Набиуллина назвала главные риски для российской экономики - 25.04.2025, ПРАЙМ

Набиуллина назвала главные риски для российской экономики

Главными рисками для российской экономики, с точки зрения Центробанка, являются охлаждение мировой экономики из-за торговых войн, риски со стороны рынка труда и | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T15:27+0300

2025-04-25T15:27+0300

2025-04-25T15:27+0300

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финансы

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банк россия

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Главными рисками для российской экономики, с точки зрения Центробанка, являются охлаждение мировой экономики из-за торговых войн, риски со стороны рынка труда и инфляционные ожидания, заявила его глава Эльвира Набиуллина. "Одним из главных рисков является большее охлаждение мировой экономики из-за торговых войн. Важно не только то, на сколько в итоге вырастут импортные пошлины, но и то, что рынки живут в постоянной неопределенности, связанной с этими решениями. Все это усложняет планирование инвестиций. Если реализуются дополнительные риски со стороны пошлин, то вероятно дальнейшее снижение цен на нефть", - сказала она в ходе пресс-конференции. "Кроме того, сохраняются риски со стороны рынка труда и инфляционных ожиданий. Инфляция выше цели уже четыре года подряд, и это само по себе задает ее высокую инерцию, которая препятствует быстрому замедлению темпов роста цен. Дезинфляционные риски по сравнению с прошлым заседанием существенно не изменились", - добавила глава регулятора. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых, уже четвертый раз подряд. Ключевая ставка находится на этой отметке с конца октября прошлого года. В марте регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых третий раз подряд, дав умеренно жесткий сигнал по своим дальнейшим шагам: обещал рассмотреть вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.

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