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ЦБ не рассматривал продление указа об обязательной продаже валютной выручки

ЦБ не рассматривал продление указа об обязательной продаже валютной выручки - 25.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ не рассматривал продление указа об обязательной продаже валютной выручки

Банк России не рассматривал продление или не продление действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, обновляя свой среднесрочный... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T15:52+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России не рассматривал продление или не продление действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, обновляя свой среднесрочный прогноз, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы ни сейчас, ни раньше не рассматривали фактор продления или не продления указа, как фактор нашего решения. Потому что мы считаем, что продление или не продление указа не влияет на динамику валютного курса", - сказала она, отвечая на вопрос, рассматривал ли ЦБ РФ в обновленном среднесрочном прогнозе продление требования о репатриации и продаже валютной выручки экспортерами. "Мы это видим по факту, вне зависимости от того, как менялись требования к обязательной продаже валютной выручки, - в прошлом году в среднем наши экспортеры продавали до 85% валютной выручки, сейчас мы видим по двум месяцам, что это около 90% валютной выручки продается, несмотря на то что нормативы продажи гораздо ниже. Поэтому этот фактор просто не рассматривался", - добавила она. Действие требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами в России вот-вот истечёт - 30 апреля. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев говорил ранее, что Минфин предлагал продлить его на один год, предусмотрев послабления для компаний, которые не могут выполнить его из-за международных санкций. Правительство РФ поддержало предложение Минфина, но по этому вопросу у министерства остаются разногласия с ЦБ, говорил также Моисеев в середине апреля. Власти обсуждают продление указа президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами еще на год, при этом Минфин в ходе совещаний в правительстве настаивал на том, чтобы нормативы возврата и реализации валюты были обнулены, сообщила ранее в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

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россия, финансы, рф, москва, алексей моисеев, эльвира набиуллина, минфин, банк россия, ведомости