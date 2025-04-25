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В Госдуму внесут проект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

В Госдуму внесут проект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний - 25.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесут проект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести налог на сверхприбыль в... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T09:35+0300

2025-04-25T09:35+0300

2025-04-25T09:35+0300

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сергей миронов

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести налог на сверхприбыль в размере 10% для крупнейших российских компаний, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. "Законопроектом предлагается установить для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2024 год и прибыли за 2025 год оказалась выше 1 миллиарда рублей, налог на сверхприбыль", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проект федерального закона направлен на привлечение дополнительных средств в федеральный бюджет в условиях его дефицита. Законопроектом предлагается ввести разовый 10% налог для организаций, чья средняя прибыль за 2024–2025 годы превысит 1 миллиард рублей, а базой налогообложения станет прирост прибыли по сравнению с 2021–2022 годами. Отмечается, что налог будет зачисляться только в федеральный бюджет, и из его действия исключаются отдельные категории организаций, но основными плательщиками станут банки, компании, добывающие и перерабатывающие углеводороды, производители и экспортеры СПГ и другие крупные предприятия. В документах авторы законопроекта подчеркивают, что подобный налог уже применялся в 2023 году, и тогда в бюджет поступило 318,8 миллиарда рублей, что показало эффективность механизма и помогло сократить дефицит. По их мнению, введение налога поддержит финансирование социальных программ, здравоохранения, образования и инфраструктуры, снижая зависимость от заимствований, а также он отражает принцип социальной справедливости.

https://1prime.ru/20250421/fns-856873525.html

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бизнес, финансы, сергей миронов, госдума