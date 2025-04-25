https://1prime.ru/20250425/niderlandy-857019858.html

Нидерландскую судостроительную компанию заподозрили в обходе санкций ЕС

Нидерландскую судостроительную компанию заподозрили в обходе санкций ЕС - 25.04.2025, ПРАЙМ

Нидерландскую судостроительную компанию заподозрили в обходе санкций ЕС

Прокуратура Нидерландов сообщила, что возбудила уголовное дело против нидерландской судостроительной компании Damen Shipyards по подозрению в якобы имевшем... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T11:10+0300

2025-04-25T11:10+0300

2025-04-25T11:10+0300

экономика

нидерланды

рф

украина

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3a6df94726a25fe959e20343c9a299c0.jpg

ГААГА, 25 апр - ПРАЙМ. Прокуратура Нидерландов сообщила, что возбудила уголовное дело против нидерландской судостроительной компании Damen Shipyards по подозрению в якобы имевшем место обходе антироссийских санкций ЕС. "Прокуратура приняла решение вызвать Damen Shipyards Gorinchem в суд за нарушение Закона о санкциях", - говорится в заявлении ведомства, распространенном в пятницу. Кроме того, компания подозревается во взяточничестве, подделке документов и отмывании денег в связи с экспортом судов, утверждает прокуратура. Как отмечается, компания подозревается в нарушении санкций ЕС, введенных против РФ из-за Украины. Речь идет о товарах и технологиях, которые, по данным прокуратуры, "могут способствовать военному и технологическому укреплению России". Ожидается, что судебный процесс в отношении Damen Shipyards может начаться во второй половине 2025 года.

https://1prime.ru/20250423/sanktsii-856958934.html

нидерланды

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нидерланды, рф, украина, ес