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Нидерландскую судостроительную компанию заподозрили в обходе санкций ЕС - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Нидерландскую судостроительную компанию заподозрили в обходе санкций ЕС
Нидерландскую судостроительную компанию заподозрили в обходе санкций ЕС - 25.04.2025, ПРАЙМ
Нидерландскую судостроительную компанию заподозрили в обходе санкций ЕС
Прокуратура Нидерландов сообщила, что возбудила уголовное дело против нидерландской судостроительной компании Damen Shipyards по подозрению в якобы имевшем... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T11:10+0300
2025-04-25T11:10+0300
экономика
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ГААГА, 25 апр - ПРАЙМ. Прокуратура Нидерландов сообщила, что возбудила уголовное дело против нидерландской судостроительной компании Damen Shipyards по подозрению в якобы имевшем место обходе антироссийских санкций ЕС. "Прокуратура приняла решение вызвать Damen Shipyards Gorinchem в суд за нарушение Закона о санкциях", - говорится в заявлении ведомства, распространенном в пятницу. Кроме того, компания подозревается во взяточничестве, подделке документов и отмывании денег в связи с экспортом судов, утверждает прокуратура. Как отмечается, компания подозревается в нарушении санкций ЕС, введенных против РФ из-за Украины. Речь идет о товарах и технологиях, которые, по данным прокуратуры, "могут способствовать военному и технологическому укреплению России". Ожидается, что судебный процесс в отношении Damen Shipyards может начаться во второй половине 2025 года.
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нидерланды, рф, украина, ес
Экономика, НИДЕРЛАНДЫ, РФ, УКРАИНА, ЕС
11:10 25.04.2025
 
Нидерландскую судостроительную компанию заподозрили в обходе санкций ЕС

В Нидерландах возбудили дело против судостроительной компании Damen Shipyards

© CC BY 2.0 / hmmmayorФлаг Нидерландов, Роттердам
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© CC BY 2.0 / hmmmayor
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ГААГА, 25 апр - ПРАЙМ. Прокуратура Нидерландов сообщила, что возбудила уголовное дело против нидерландской судостроительной компании Damen Shipyards по подозрению в якобы имевшем место обходе антироссийских санкций ЕС.
"Прокуратура приняла решение вызвать Damen Shipyards Gorinchem в суд за нарушение Закона о санкциях", - говорится в заявлении ведомства, распространенном в пятницу. Кроме того, компания подозревается во взяточничестве, подделке документов и отмывании денег в связи с экспортом судов, утверждает прокуратура.
Как отмечается, компания подозревается в нарушении санкций ЕС, введенных против РФ из-за Украины. Речь идет о товарах и технологиях, которые, по данным прокуратуры, "могут способствовать военному и технологическому укреплению России".
Ожидается, что судебный процесс в отношении Damen Shipyards может начаться во второй половине 2025 года.
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