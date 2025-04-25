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Нидерланды инвестируют 310 миллионов евро в беспилотные системы
Нидерланды инвестируют 310 миллионов евро в беспилотные системы - 25.04.2025, ПРАЙМ
Нидерланды инвестируют 310 миллионов евро в беспилотные системы
Нидерланды инвестируют в этому году 310 миллионов евро в беспилотные системы и другие инновационные технологии, заявил госсекретарь при минобороны королевства... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T11:29+0300
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ГААГА, 25 апр - ПРАЙМ. Нидерланды инвестируют в этому году 310 миллионов евро в беспилотные системы и другие инновационные технологии, заявил госсекретарь при минобороны королевства Гейс Тёйнман. "В этом году я хочу инвестировать 310 миллионов евро в беспилотные системы и масштабирование других инноваций. Искусственный интеллект - растущая часть этого. Я думаю, что ИИ станет основой наших инноваций", - говорится в заявлении Тёйнмана, которое распространил кабмин. Он сообщил, что Нидерланды работают совместно с компанией, занимающейся разработкой высокий технологий, Lobster Robotics над подводным роботом с оптическим датчиком, который может проверять работу критически важной инфраструктуры под водой. Также ведется тесное сотрудничество с Avalor AI и другими компаниями в разработке программного обеспечения для дронов. И теперь у Нидерландов есть собственный DefGPT, безопасная внутренняя альтернатива ChatGPT: внутренняя разработка, полностью закрытая от интернета. Однако, по словам госсекретаря, необходимо привлечь к этой работе больше заинтересованных сторон. Ранее в правящей коалиции сообщили, что Нидерланды инвестируют более 1,1 миллиарда евро в оборону и безопасность. Также правительство Нидерландов планирует инвестировать более одного миллиарда евро в оборонную промышленность, чтобы стимулировать ее рост во времена политической нестабильности.
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технологии, нидерланды
Нидерланды инвестируют 310 миллионов евро в беспилотные системы
Тёйнман: Нидерланды инвестируют 310 миллионов евро в беспилотные системы
ГААГА, 25 апр - ПРАЙМ. Нидерланды инвестируют в этому году 310 миллионов евро в беспилотные системы и другие инновационные технологии, заявил госсекретарь при минобороны королевства Гейс Тёйнман.
"В этом году я хочу инвестировать 310 миллионов евро в беспилотные системы и масштабирование других инноваций. Искусственный интеллект - растущая часть этого. Я думаю, что ИИ станет основой наших инноваций", - говорится в заявлении Тёйнмана, которое распространил кабмин.
Он сообщил, что Нидерланды работают совместно с компанией, занимающейся разработкой высокий технологий, Lobster Robotics над подводным роботом с оптическим датчиком, который может проверять работу критически важной инфраструктуры под водой.
Также ведется тесное сотрудничество с Avalor AI и другими компаниями в разработке программного обеспечения для дронов. И теперь у Нидерландов есть собственный DefGPT, безопасная внутренняя альтернатива ChatGPT: внутренняя разработка, полностью закрытая от интернета. Однако, по словам госсекретаря, необходимо привлечь к этой работе больше заинтересованных сторон.
Ранее в правящей коалиции сообщили, что Нидерланды инвестируют более 1,1 миллиарда евро в оборону и безопасность. Также правительство Нидерландов планирует инвестировать более одного миллиарда евро в оборонную промышленность, чтобы стимулировать ее рост во времена политической нестабильности.
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