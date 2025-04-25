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Эстония заявила о повышении военных расходов в 2026 году - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Эстония заявила о повышении военных расходов в 2026 году
Эстония заявила о повышении военных расходов в 2026 году - 25.04.2025, ПРАЙМ
Эстония заявила о повышении военных расходов в 2026 году
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что военные траты страны в 2026 году достигнут 5,4% от ее ВВП. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T15:09+0300
2025-04-25T15:09+0300
эстония
европа
нато
оборона
расходы на оборону
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что военные траты страны в 2026 году достигнут 5,4% от ее ВВП. "Историческое решение: траты на оборону Эстонии возрастут до 5,4% уже в 2026!" - написал министр на своей странице в соцсети X. Согласно телерадиокомпании ERR, в настоящее время расходы на оборону в Эстонии составляют 3,3% от ВВП страны. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, президент США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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эстония, европа, нато, оборона, расходы на оборону
ЭСТОНИЯ, ЕВРОПА, НАТО, оборона, расходы на оборону
15:09 25.04.2025
 
Эстония заявила о повышении военных расходов в 2026 году

Министр обороны Эстонии Певкур: военные траты страны в 2026 году достигнут 5,4% от ВВП

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что военные траты страны в 2026 году достигнут 5,4% от ее ВВП.
"Историческое решение: траты на оборону Эстонии возрастут до 5,4% уже в 2026!" - написал министр на своей странице в соцсети X.
Согласно телерадиокомпании ERR, в настоящее время расходы на оборону в Эстонии составляют 3,3% от ВВП страны.
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, президент США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаги Евросоюза, Франция
СМИ: страны ЕС не спешат воплощать план ЕК по увеличению оборонных расходов
11:46
 
ЭСТОНИЯЕВРОПАНАТОоборонарасходы на оборону
 
 
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