https://1prime.ru/20250425/oon-857035928.html
Совет Безопасности ООН проведет во вторник заседание по Украине
Совет Безопасности ООН проведет во вторник заседание по Украине - 25.04.2025, ПРАЙМ
Совет Безопасности ООН проведет во вторник заседание по Украине
Совет Безопасности ООН проведет во вторник, 29 апреля, заседание по украинскому кризису, сообщили журналистам в постпредстве РФ при организации. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T17:36+0300
2025-04-25T17:36+0300
2025-04-25T17:36+0300
политика
оон
украина
россия
сб оон
https://cdnn.1prime.ru/img/82723/75/827237535_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_9460ee9c5558aaa088f23f05dc61064d.jpg
ООН, 25 апр - ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН проведет во вторник, 29 апреля, заседание по украинскому кризису, сообщили журналистам в постпредстве РФ при организации. Там уточнили, что "заседание пройдет во вторник в 16.00 времени Нью-Йорка (23.00 мск)". Как отметили в российской миссии, заседание пройдет по запросу западных стран.
https://1prime.ru/20250425/sdelka-857034606.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82723/75/827237535_471:0:3202:2048_1920x0_80_0_0_42b5c4b794e0bb45b7b7be37b37cda4e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, украина, россия, сб оон
Политика, ООН, УКРАИНА, РОССИЯ, СБ ООН
Совет Безопасности ООН проведет во вторник заседание по Украине
Постпредство РФ при ООН: 29 апреля СБ ООН проведет заседание по украинскому кризису
ООН, 25 апр - ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН проведет во вторник, 29 апреля, заседание по украинскому кризису, сообщили журналистам в постпредстве РФ при организации.
Там уточнили, что "заседание пройдет во вторник в 16.00 времени Нью-Йорка (23.00 мск)".
Как отметили в российской миссии, заседание пройдет по запросу западных стран.
Трамп заявил, что участники переговоров по Украине "близки к сделке"