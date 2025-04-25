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Совет Безопасности ООН проведет во вторник заседание по Украине

Совет Безопасности ООН проведет во вторник заседание по Украине - 25.04.2025, ПРАЙМ

Совет Безопасности ООН проведет во вторник заседание по Украине

Совет Безопасности ООН проведет во вторник, 29 апреля, заседание по украинскому кризису, сообщили журналистам в постпредстве РФ при организации. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T17:36+0300

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ООН, 25 апр - ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН проведет во вторник, 29 апреля, заседание по украинскому кризису, сообщили журналистам в постпредстве РФ при организации. Там уточнили, что "заседание пройдет во вторник в 16.00 времени Нью-Йорка (23.00 мск)". Как отметили в российской миссии, заседание пройдет по запросу западных стран.

https://1prime.ru/20250425/sdelka-857034606.html

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