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Оверчук заявил о важности поддержки энергетического сектора

Оверчук заявил о важности поддержки энергетического сектора - 25.04.2025, ПРАЙМ

Оверчук заявил о важности поддержки энергетического сектора

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в заявлении, распространенном на заседании комитета по развитию Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, заявил... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T07:11+0300

2025-04-25T07:11+0300

2025-04-25T07:11+0300

энергетика

экономика

рф

алексей оверчук

всемирный банк

мвф

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ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в заявлении, распространенном на заседании комитета по развитию Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, заявил о важности его поддержки энергетического сектора, в особенности ядерной энергетики, а также цифрового сектора, в котором растет число проблем, связанных с искусственным интеллектом. "Мы ожидаем, что Всемирный банк будет уделять первостепенное внимание преимуществам развития энергетического сектора в соответствии с национальными приоритетами... Кроме того, мы видим значительные возможности в ядерной энергетике. Признавая стоимость и временные требования таких проектов, мы считаем, что Банк может играть более активную роль в наращивании знаний и потенциала, особенно в восстановлении атомных электростанций и разработке малых модульных реакторов", - говорится в заявлении Оверчука. Кроме того, еще одной областью, требующей целенаправленного подхода со стороны Всемирного банка, вице-премьер называет цифровой сектор, в котором продолжают расти проблемы, среди них - искусственный интеллект, который может усугубить существующее неравенство и перемещение рабочей силы как внутри стран, так и между ними.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рф, алексей оверчук, всемирный банк, мвф