https://1prime.ru/20250425/overchuk-857012574.html
Оверчук заявил о важности поддержки энергетического сектора
Оверчук заявил о важности поддержки энергетического сектора - 25.04.2025, ПРАЙМ
Оверчук заявил о важности поддержки энергетического сектора
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в заявлении, распространенном на заседании комитета по развитию Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, заявил... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T07:11+0300
2025-04-25T07:11+0300
2025-04-25T07:11+0300
энергетика
экономика
рф
алексей оверчук
всемирный банк
мвф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857012574.jpg?1745554308
ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в заявлении, распространенном на заседании комитета по развитию Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, заявил о важности его поддержки энергетического сектора, в особенности ядерной энергетики, а также цифрового сектора, в котором растет число проблем, связанных с искусственным интеллектом.
"Мы ожидаем, что Всемирный банк будет уделять первостепенное внимание преимуществам развития энергетического сектора в соответствии с национальными приоритетами... Кроме того, мы видим значительные возможности в ядерной энергетике. Признавая стоимость и временные требования таких проектов, мы считаем, что Банк может играть более активную роль в наращивании знаний и потенциала, особенно в восстановлении атомных электростанций и разработке малых модульных реакторов", - говорится в заявлении Оверчука.
Кроме того, еще одной областью, требующей целенаправленного подхода со стороны Всемирного банка, вице-премьер называет цифровой сектор, в котором продолжают расти проблемы, среди них - искусственный интеллект, который может усугубить существующее неравенство и перемещение рабочей силы как внутри стран, так и между ними.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, алексей оверчук, всемирный банк, мвф
Энергетика, Экономика, РФ, Алексей Оверчук, Всемирный банк, МВФ
Оверчук заявил о важности поддержки энергетического сектора
Вице-премьер Оверчук заявил о важности его поддержки энергетического сектора
ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в заявлении, распространенном на заседании комитета по развитию Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, заявил о важности его поддержки энергетического сектора, в особенности ядерной энергетики, а также цифрового сектора, в котором растет число проблем, связанных с искусственным интеллектом.
"Мы ожидаем, что Всемирный банк будет уделять первостепенное внимание преимуществам развития энергетического сектора в соответствии с национальными приоритетами... Кроме того, мы видим значительные возможности в ядерной энергетике. Признавая стоимость и временные требования таких проектов, мы считаем, что Банк может играть более активную роль в наращивании знаний и потенциала, особенно в восстановлении атомных электростанций и разработке малых модульных реакторов", - говорится в заявлении Оверчука.
Кроме того, еще одной областью, требующей целенаправленного подхода со стороны Всемирного банка, вице-премьер называет цифровой сектор, в котором продолжают расти проблемы, среди них - искусственный интеллект, который может усугубить существующее неравенство и перемещение рабочей силы как внутри стран, так и между ними.