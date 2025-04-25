https://1prime.ru/20250425/overchuk-857012647.html
Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации
Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации - 25.04.2025, ПРАЙМ
Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации
Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации при осуществлении своей деятельности. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T07:17+0300
2025-04-25T07:17+0300
2025-04-25T07:17+0300
экономика
финансы
россия
белоруссия
алексей оверчук
всемирный банк
мвф
вб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857012647.jpg?1745554672
ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации при осуществлении своей деятельности.
"Чтобы сохранить свою значимость и дух многостороннего сотрудничества, Всемирному банку следует придерживаться неполитического мандата. Мы призываем руководство воздерживаться от политизации в финансировании, проектных документах, аналитических отчетах, операционной деятельности и закупках, а также сохранять последовательный и прозрачный подход к клиентам", - говорится в заявлении, распространенном на заседании Комитета по развитию Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).
В заявлении отмечается, что задержки с выдачей виз для граждан России и Белоруссии, работающих в Группе Всемирного банка, по-прежнему вызывают серьезную обеспокоенность. По словам российского зампреда, ВБ располагает всеми возможностями для того, чтобы положить конец этому несправедливому обращению, которое влияет на повседневную жизнь сотрудников и создает препятствия для их карьеры.
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, белоруссия, алексей оверчук, всемирный банк, мвф, вб
Экономика, Финансы, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Алексей Оверчук, Всемирный банк, МВФ, ВБ
Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации
Зампред правительства Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации
ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации при осуществлении своей деятельности.
"Чтобы сохранить свою значимость и дух многостороннего сотрудничества, Всемирному банку следует придерживаться неполитического мандата. Мы призываем руководство воздерживаться от политизации в финансировании, проектных документах, аналитических отчетах, операционной деятельности и закупках, а также сохранять последовательный и прозрачный подход к клиентам", - говорится в заявлении, распространенном на заседании Комитета по развитию Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).
В заявлении отмечается, что задержки с выдачей виз для граждан России и Белоруссии, работающих в Группе Всемирного банка, по-прежнему вызывают серьезную обеспокоенность. По словам российского зампреда, ВБ располагает всеми возможностями для того, чтобы положить конец этому несправедливому обращению, которое влияет на повседневную жизнь сотрудников и создает препятствия для их карьеры.