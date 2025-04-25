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Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации
Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации - 25.04.2025, ПРАЙМ
Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации
Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации при осуществлении своей деятельности. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T07:17+0300
2025-04-25T07:17+0300
экономика
финансы
россия
белоруссия
алексей оверчук
всемирный банк
мвф
вб
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ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации при осуществлении своей деятельности. "Чтобы сохранить свою значимость и дух многостороннего сотрудничества, Всемирному банку следует придерживаться неполитического мандата. Мы призываем руководство воздерживаться от политизации в финансировании, проектных документах, аналитических отчетах, операционной деятельности и закупках, а также сохранять последовательный и прозрачный подход к клиентам", - говорится в заявлении, распространенном на заседании Комитета по развитию Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). В заявлении отмечается, что задержки с выдачей виз для граждан России и Белоруссии, работающих в Группе Всемирного банка, по-прежнему вызывают серьезную обеспокоенность. По словам российского зампреда, ВБ располагает всеми возможностями для того, чтобы положить конец этому несправедливому обращению, которое влияет на повседневную жизнь сотрудников и создает препятствия для их карьеры.
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финансы, россия, белоруссия, алексей оверчук, всемирный банк, мвф, вб
Экономика, Финансы, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Алексей Оверчук, Всемирный банк, МВФ, ВБ
07:17 25.04.2025
 
Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации

Зампред правительства Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации

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ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации при осуществлении своей деятельности.
"Чтобы сохранить свою значимость и дух многостороннего сотрудничества, Всемирному банку следует придерживаться неполитического мандата. Мы призываем руководство воздерживаться от политизации в финансировании, проектных документах, аналитических отчетах, операционной деятельности и закупках, а также сохранять последовательный и прозрачный подход к клиентам", - говорится в заявлении, распространенном на заседании Комитета по развитию Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).
В заявлении отмечается, что задержки с выдачей виз для граждан России и Белоруссии, работающих в Группе Всемирного банка, по-прежнему вызывают серьезную обеспокоенность. По словам российского зампреда, ВБ располагает всеми возможностями для того, чтобы положить конец этому несправедливому обращению, которое влияет на повседневную жизнь сотрудников и создает препятствия для их карьеры.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯБЕЛОРУССИЯАлексей ОверчукВсемирный банкМВФВБ
 
 
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