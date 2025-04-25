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Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации

Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации - 25.04.2025, ПРАЙМ

Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации при осуществлении своей деятельности. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T07:17+0300

2025-04-25T07:17+0300

2025-04-25T07:17+0300

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ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук призвал Всемирный банк воздержаться от политизации при осуществлении своей деятельности. "Чтобы сохранить свою значимость и дух многостороннего сотрудничества, Всемирному банку следует придерживаться неполитического мандата. Мы призываем руководство воздерживаться от политизации в финансировании, проектных документах, аналитических отчетах, операционной деятельности и закупках, а также сохранять последовательный и прозрачный подход к клиентам", - говорится в заявлении, распространенном на заседании Комитета по развитию Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). В заявлении отмечается, что задержки с выдачей виз для граждан России и Белоруссии, работающих в Группе Всемирного банка, по-прежнему вызывают серьезную обеспокоенность. По словам российского зампреда, ВБ располагает всеми возможностями для того, чтобы положить конец этому несправедливому обращению, которое влияет на повседневную жизнь сотрудников и создает препятствия для их карьеры.

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финансы, россия, белоруссия, алексей оверчук, всемирный банк, мвф, вб