https://1prime.ru/20250425/peregovory-857013460.html

"Не получится": в США сделали тяжелое признание о переговорах

"Не получится": в США сделали тяжелое признание о переговорах - 25.04.2025, ПРАЙМ

"Не получится": в США сделали тяжелое признание о переговорах

Глава Белого дома Дональд Трамп осознал, что Соединенным Штатам пришло время покинуть переговорный процесс по Украине. Об этом заявил американский политолог... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T08:37+0300

2025-04-25T08:37+0300

2025-04-25T08:37+0300

политика

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сша

дональд трамп

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп осознал, что Соединенным Штатам пришло время покинуть переговорный процесс по Украине. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в беседе с журналистом Джексоном Хинклом."Я думаю, Трамп уже понял, что никакой сделки не будет, и он хочет вывести себя из этого", — отметил Доктороу.Он также полагает, что все заявления о скором достижении мирного соглашения являются просто ширмой. Он утверждает, что Трамп скорее всего откажется от посредничества между Россией и Украиной, так как их позиции несовместимы.Недавно американский лидер раскритиковал главу Украины за отказ обсуждать вопрос уступки территорий, заявляя, что такие заявления вредят мирным переговорам с Россией.

https://1prime.ru/20250424/tramp-857006546.html

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россия, сша, дональд трамп, украина