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"Не получится": в США сделали тяжелое признание о переговорах - 25.04.2025, ПРАЙМ
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"Не получится": в США сделали тяжелое признание о переговорах
"Не получится": в США сделали тяжелое признание о переговорах - 25.04.2025, ПРАЙМ
"Не получится": в США сделали тяжелое признание о переговорах
Глава Белого дома Дональд Трамп осознал, что Соединенным Штатам пришло время покинуть переговорный процесс по Украине. Об этом заявил американский политолог... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T08:37+0300
2025-04-25T08:37+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
украина
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп осознал, что Соединенным Штатам пришло время покинуть переговорный процесс по Украине. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в беседе с журналистом Джексоном Хинклом."Я думаю, Трамп уже понял, что никакой сделки не будет, и он хочет вывести себя из этого", — отметил Доктороу.Он также полагает, что все заявления о скором достижении мирного соглашения являются просто ширмой. Он утверждает, что Трамп скорее всего откажется от посредничества между Россией и Украиной, так как их позиции несовместимы.Недавно американский лидер раскритиковал главу Украины за отказ обсуждать вопрос уступки территорий, заявляя, что такие заявления вредят мирным переговорам с Россией.
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россия, сша, дональд трамп, украина
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, УКРАИНА
08:37 25.04.2025
 
"Не получится": в США сделали тяжелое признание о переговорах

Доктороу: лучшим решением Трампа по Украине будет выход из мирного процесса

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп осознал, что Соединенным Штатам пришло время покинуть переговорный процесс по Украине. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в беседе с журналистом Джексоном Хинклом.
"Я думаю, Трамп уже понял, что никакой сделки не будет, и он хочет вывести себя из этого", — отметил Доктороу.
Он также полагает, что все заявления о скором достижении мирного соглашения являются просто ширмой. Он утверждает, что Трамп скорее всего откажется от посредничества между Россией и Украиной, так как их позиции несовместимы.
Недавно американский лидер раскритиковал главу Украины за отказ обсуждать вопрос уступки территорий, заявляя, что такие заявления вредят мирным переговорам с Россией.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
"У меня свой дедлайн". Трамп высказался о сроках достижения мира на Украине
Вчера, 19:45
 
ПолитикаРОССИЯСШАДональд ТрампУКРАИНА
 
 
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