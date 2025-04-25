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Киев не получал официальных уведомлений от США о выходе из переговоров
Киев не получал официальных уведомлений от США о выходе из переговоров - 25.04.2025, ПРАЙМ
Киев не получал официальных уведомлений от США о выходе из переговоров
Украинская сторона не получала официальных уведомлений от США о намерении выйти из мирного процесса, заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T14:59+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Украинская сторона не получала официальных уведомлений от США о намерении выйти из мирного процесса, заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий. Как сообщало 23 апреля агентство Блумберг, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что если Россия и Украина не согласятся с инициативами по прекращению конфликта, предлагаемыми Вашингтоном, то США выйдут из переговорного процесса. Президент США Дональд Трамп в четверг выразил уверенность, что до выхода Соединенных Штатов из переговоров по Украине не дойдет, потому что будет заключена сделка, при этом он предложил вновь задать вопрос о перспективах отказа Вашингтона от усилий по урегулированию через две недели. "Какой-либо официальной дипломатической информации, переписки или нот, или чего-то такого официально-дипломатического (по - ред.) закрытым каналам о подготовке к выходу из мирного процесса по состоянию на сейчас не получали. И относимся к этому нормально, как к сигналам, которые призваны ускорять процесс", - приводит слова Тихого украинское агентство УНН. Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
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Политика, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Washington Post
Киев не получал официальных уведомлений от США о выходе из переговоров
МИД Украины: Киев не получал от США уведомлений о выходе из переговоров
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Украинская сторона не получала официальных уведомлений от США о намерении выйти из мирного процесса, заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.
Как сообщало 23 апреля агентство Блумберг, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что если Россия и Украина не согласятся с инициативами по прекращению конфликта, предлагаемыми Вашингтоном, то США выйдут из переговорного процесса. Президент США Дональд Трамп в четверг выразил уверенность, что до выхода Соединенных Штатов из переговоров по Украине не дойдет, потому что будет заключена сделка, при этом он предложил вновь задать вопрос о перспективах отказа Вашингтона от усилий по урегулированию через две недели.
"Какой-либо официальной дипломатической информации, переписки или нот, или чего-то такого официально-дипломатического (по - ред.) закрытым каналам о подготовке к выходу из мирного процесса по состоянию на сейчас не получали. И относимся к этому нормально, как к сигналам, которые призваны ускорять процесс", - приводит слова Тихого украинское агентство УНН.
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
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