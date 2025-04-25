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Песков назвал визит Уиткоффа "челночной дипломатией" США по Украине
Песков назвал визит Уиткоффа "челночной дипломатией" США по Украине - 25.04.2025, ПРАЙМ
Песков назвал визит Уиткоффа "челночной дипломатией" США по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал второй за последние две недели визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ челночной... | 25.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал второй за последние две недели визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ челночной дипломатией в рамках посреднических усилий США по урегулированию ситуации на Украине."Это именно челночная дипломатия. Это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Помимо этого, пресс-секретарь подтвердил, что Уиткофф во время встречи передал Путину послания от президента США Дональда Трампа, после чего сам принял послание Путина для американского лидера."Конечно, он же спецпосланник, да", - сказал Песков.По словам пресс-секретаря, частые встречи Путина и Уиткоффа способствуют доведению до США российской позиции."В личной беседе всегда проще изложить все нюансы. Если вы видите, что общение с Уиткоффом занимает много времени, по несколько часов, это хорошая возможность именно довести до американской стороны нашу позицию", - добавил Песков.Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле в пятницу. Она длилась около трех часов. В предыдущий раз Путин и Уиткофф встречались в Петербурге 11 апреля.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, сша, стив уиткофф, украина
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, США, Стив Уиткофф, УКРАИНА
Песков назвал визит Уиткоффа "челночной дипломатией" США по Украине
Песков: визит Уиткоффа в Москву можно считать "челночной дипломатией" США по Украине
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал второй за последние две недели визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ челночной дипломатией в рамках посреднических усилий США по урегулированию ситуации на Украине.
"Это именно челночная дипломатия. Это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Помимо этого, пресс-секретарь подтвердил, что Уиткофф во время встречи передал Путину послания от президента США Дональда Трампа, после чего сам принял послание Путина для американского лидера.
"Конечно, он же спецпосланник, да", - сказал Песков.
По словам пресс-секретаря, частые встречи Путина и Уиткоффа способствуют доведению до США российской позиции.
"В личной беседе всегда проще изложить все нюансы. Если вы видите, что общение с Уиткоффом занимает много времени, по несколько часов, это хорошая возможность именно довести до американской стороны нашу позицию", - добавил Песков.
Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле в пятницу. Она длилась около трех часов. В предыдущий раз Путин и Уиткофф встречались в Петербурге 11 апреля.
Ушаков раскрыл детали прошедшей встречи Путина и Уиткоффа