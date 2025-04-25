https://1prime.ru/20250425/peskov-857038120.html

Песков призвал Россию быть начеку, несмотря на мирные переговоры

Песков призвал Россию быть начеку, несмотря на мирные переговоры - 25.04.2025, ПРАЙМ

Песков призвал Россию быть начеку, несмотря на мирные переговоры

Россия должна быть начеку, несмотря на продолжающиеся переговоры по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T19:01+0300

2025-04-25T19:01+0300

2025-04-25T19:02+0300

дмитрий песков

балашиха

россия

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Россия должна быть начеку, несмотря на продолжающиеся переговоры по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Несмотря на мирные переговоры, мы должны быть начеку и понимать суть этого (Киевского - прим.) режима", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Кроме того, комментируя подрыв автомобиля в Балашихе, в результате которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, Песков сообщил, что Киев на сегодняшний день продолжает демонстрировать свою истинную сущность, вовлекаясь в террористическую деятельность.Ранее в пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы.

https://1prime.ru/20250425/moskalik-857023709.html

балашиха

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дмитрий песков, балашиха, россия