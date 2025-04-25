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Песков призвал Россию быть начеку, несмотря на мирные переговоры - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Песков призвал Россию быть начеку, несмотря на мирные переговоры
Песков призвал Россию быть начеку, несмотря на мирные переговоры - 25.04.2025, ПРАЙМ
Песков призвал Россию быть начеку, несмотря на мирные переговоры
Россия должна быть начеку, несмотря на продолжающиеся переговоры по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T19:01+0300
2025-04-25T19:02+0300
дмитрий песков
балашиха
россия
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Россия должна быть начеку, несмотря на продолжающиеся переговоры по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Несмотря на мирные переговоры, мы должны быть начеку и понимать суть этого (Киевского - прим.) режима", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Кроме того, комментируя подрыв автомобиля в Балашихе, в результате которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, Песков сообщил, что Киев на сегодняшний день продолжает демонстрировать свою истинную сущность, вовлекаясь в террористическую деятельность.Ранее в пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы.
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дмитрий песков, балашиха, россия
Дмитрий Песков, Балашиха, РОССИЯ
19:01 25.04.2025 (обновлено: 19:02 25.04.2025)
 
Песков призвал Россию быть начеку, несмотря на мирные переговоры

Песков: России стоит быть начеку, так как Киев продолжает вовлекать себя в терроризм

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Россия должна быть начеку, несмотря на продолжающиеся переговоры по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Несмотря на мирные переговоры, мы должны быть начеку и понимать суть этого (Киевского - прим.) режима", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Кроме того, комментируя подрыв автомобиля в Балашихе, в результате которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, Песков сообщил, что Киев на сегодняшний день продолжает демонстрировать свою истинную сущность, вовлекаясь в террористическую деятельность.
Ранее в пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы.
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
При взрыве машины в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик
13:08
 
Дмитрий ПесковБалашихаРОССИЯ
 
 
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