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Эксперт объяснил, с чем связан рост цен на пиво в России

Эксперт объяснил, с чем связан рост цен на пиво в России - 25.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, с чем связан рост цен на пиво в России

Повышение акцизного сбора на пиво с 26 до 30 рублей за литр стало одной из ключевых причин роста цен на данный напиток в России. Об этом сообщил в комментарии... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T20:13+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Повышение акцизного сбора на пиво с 26 до 30 рублей за литр стало одной из ключевых причин роста цен на данный напиток в России. Об этом сообщил в комментарии для "Комсомольской правды" член правления "Опоры России" и руководитель рабочей группы экспертного совета Росалкогольтабакконтроля по пивоваренной и слабоалкогольной продукции Игорь Хавский.По информации различных аналитических платформ, стоимость пива выросла в диапазоне от 5% до 15%. Так, согласно данным Росстата на февраль, литр напитка стоил 181,2 рубля, тогда как год назад его цена составляла 160,1 рубля, что соответствует увеличению на 12,5%. Другие источники, включая портал ЕвроКредит.Ру, фиксируют менее значительное подорожание: например, в апреле текущего года литр пива стоил 171,13 рубля против 162,95 рубля в апреле прошлого года — рост составил около 5%. При этом потребителям рекомендуется покупать пиво в крупных торговых сетях, где цены изменились минимально, в отличие от несетевой розницы, где рост достигал 15%.Хавский отметил, что в условиях общей инфляционной динамики этот рост цен не выглядит чрезмерным. Влияние на стоимость оказал и процесс внедрения поэкземплярной прослеживаемости продукции на производстве, что потребовало дополнительных инвестиций в оборудование и складскую инфраструктуру.Дополнительным фактором, по словам эксперта, стала транспортная составляющая."Часть сырья для пивоваренной продукции закупается за рубежом — например, хмель — в основном в Европе. Оборудование, запчасти, вспомогательные материалы — тоже импортные", — пояснил Хавский.Рост расходов на оплату труда также был назван одной из причин подорожания пива.

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росалкогольтабакконтроль, росстат, бизнес, пиво, спрос на пиво, цены