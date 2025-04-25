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В МИД Китая ответили на заявление Трампа о переговорах с США по пошлинам
В МИД Китая ответили на заявление Трампа о переговорах с США по пошлинам - 25.04.2025, ПРАЙМ
В МИД Китая ответили на заявление Трампа о переговорах с США по пошлинам
Китай и США не проводили переговоры или консультации по вопросу пошлин, Вашингтону не следует вводить общественность в заблуждение, заявил на брифинге в пятницу | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T11:04+0300
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ПЕКИН, 25 апр – ПРАЙМ. Китай и США не проводили переговоры или консультации по вопросу пошлин, Вашингтону не следует вводить общественность в заблуждение, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин на ежедневной основе контактируют по вопросам торговли. "Вчера я и мой коллега из министерства коммерции четко ответили на этот вопрос. Китай и США не проводили консультаций или переговоров по вопросу пошлин. Соединенным Штатам не следует вводить (общественность - ред.) в заблуждение", - заявил Го Цзякунь. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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китай, сша, пекин, дональд трамп
Экономика, КИТАЙ, США, Пекин, Дональд Трамп
В МИД Китая ответили на заявление Трампа о переговорах с США по пошлинам
МИД КНР: Китай и США не проводили консультации по вопросу пошлин
ПЕКИН, 25 апр – ПРАЙМ. Китай и США не проводили переговоры или консультации по вопросу пошлин, Вашингтону не следует вводить общественность в заблуждение, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин на ежедневной основе контактируют по вопросам торговли.
"Вчера я и мой коллега из министерства коммерции четко ответили на этот вопрос. Китай и США не проводили консультаций или переговоров по вопросу пошлин. Соединенным Штатам не следует вводить (общественность - ред.) в заблуждение", - заявил Го Цзякунь.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
В Германии заявили, что пошлины США вредят самим Штатам