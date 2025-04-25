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Поставки пшеницы из России в Южную Корею упали в два раза
Поставки пшеницы из России в Южную Корею упали в два раза - 25.04.2025, ПРАЙМ
Поставки пшеницы из России в Южную Корею упали в два раза
Поставки российской пшеницы в Южную Корею после четырех месяцев роста в марте упали более чем в два раза по сравнению с февралем, выяснило РИА Новости по данным | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T03:15+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Поставки российской пшеницы в Южную Корею после четырех месяцев роста в марте упали более чем в два раза по сравнению с февралем, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, за март Сеул купил у Москвы почти 23 тысячи тонн пшеницы (5,8 миллиона долларов), сократив импорт в 2,3 раза по сравнению с февралем. Это стало минимумом с декабря прошлого года. При этом в годовом выражении закупки российской пшеницы выросли почти в 17 раз.
При этом Россия в общем южнокорейском импорте пшеницы заняла 3-е место, как и месяц назад. А в прошлом марте она была лишь 8-й. В пятерку по итогам марта 2025 года также вошли США (101,5 тысячи тонн), Австралия (68,8 тысячи), Турция (560 тонн) и Индия (22 тысячи). Также в марте пшеница приезжала из Канады и Италии, на 20 тысяч и 5 тысяч тонн, соответственно.
Также в месячном выражении сократились и поставки и зерен кукурузы - в 6,3 раза до минимальных с декабря 12,3 тысяч тонн (3,2 миллиона долларов). А в годовом выражении объем поставок упал в 2,1 раза.
Россия при этом стала 5-й по поставкам кукурузы в Страну утренней свежести. Месяц назад РФ была 4-й, а в прошлом году - 8-й. В пятерку по итогам марта также вошли США (557,8 тысячи тонн), Аргентина (179 тысяч), Украина (127,3 тысячи) и Бразилия (25,7 тысячи).
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Экономика, Бизнес, Мировая экономика, МОСКВА, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Поставки пшеницы из России в Южную Корею упали в два раза
Поставки российской пшеницы в Южную Корею в марте упали более чем в два раза
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Поставки российской пшеницы в Южную Корею после четырех месяцев роста в марте упали более чем в два раза по сравнению с февралем, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, за март Сеул купил у Москвы почти 23 тысячи тонн пшеницы (5,8 миллиона долларов), сократив импорт в 2,3 раза по сравнению с февралем. Это стало минимумом с декабря прошлого года. При этом в годовом выражении закупки российской пшеницы выросли почти в 17 раз.
При этом Россия в общем южнокорейском импорте пшеницы заняла 3-е место, как и месяц назад. А в прошлом марте она была лишь 8-й. В пятерку по итогам марта 2025 года также вошли США (101,5 тысячи тонн), Австралия (68,8 тысячи), Турция (560 тонн) и Индия (22 тысячи). Также в марте пшеница приезжала из Канады и Италии, на 20 тысяч и 5 тысяч тонн, соответственно.
Также в месячном выражении сократились и поставки и зерен кукурузы - в 6,3 раза до минимальных с декабря 12,3 тысяч тонн (3,2 миллиона долларов). А в годовом выражении объем поставок упал в 2,1 раза.
Россия при этом стала 5-й по поставкам кукурузы в Страну утренней свежести. Месяц назад РФ была 4-й, а в прошлом году - 8-й. В пятерку по итогам марта также вошли США (557,8 тысячи тонн), Аргентина (179 тысяч), Украина (127,3 тысячи) и Бразилия (25,7 тысячи).