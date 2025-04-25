Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи ОСАГО для мотоциклов в марте выросли в 23 раза - 25.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250425/prodazhi-857011643.html
Продажи ОСАГО для мотоциклов в марте выросли в 23 раза
Продажи ОСАГО для мотоциклов в марте выросли в 23 раза - 25.04.2025, ПРАЙМ
Продажи ОСАГО для мотоциклов в марте выросли в 23 раза
Количество оформленных полисов ОСАГО для мотоциклов за прошлый месяц выросло в 23 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, говорится в исследовании | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T05:28+0300
2025-04-25T05:28+0300
бизнес
экономика
москва
краснодарский край
московская область
honda
bmw x5
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857011643.jpg?1745548136
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Количество оформленных полисов ОСАГО для мотоциклов за прошлый месяц выросло в 23 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости. "Продажи полисов ОСАГО для мотоциклов в марте 2025 года выросли в рекордные 23 раза по сравнению с мартом 2024 года. Средняя цена полиса практически не изменилась: в 2024 году она составляла 2 375 рублей, а в 2025 году - 2 394 рубля", - отмечается в исследовании. Что же касается квартальных результатов, то верхняя возрастная граница мотоциклистов держится на отметке 76 лет, нижняя составляет 16 лет. А соотношение мужчин и женщин среди застрахованных мотоциклистов составляет 93% и 7% соответственно. Также в прошлом квартале лидерами по оформлению ОСАГО для мотоциклов стали Москва, Краснодарский край, Московская область, Воронежская область и Санкт-Петербург. В Москве средняя цена полиса в первом квартале текущего года составила 3 359 рублей, в Краснодарском крае - 2 578 рублей, в Московской области - 2 961 рубль, в Воронежской области - 2 370 рублей и в Санкт-Петербурге - 3 156 рублей, также отмечают аналитики. "Среди популярных моделей мотоциклов - Honda CB (6% от общей доли продаж полисов), Honda CBR (5%), BMW R (4%), Honda VFR (2%) и BMW F (2%)", - заключили в исследовании.
москва
краснодарский край
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, краснодарский край, московская область, honda, bmw x5
Бизнес, Экономика, МОСКВА, Краснодарский край, Московская область, Honda, BMW X5
05:28 25.04.2025
 
Продажи ОСАГО для мотоциклов в марте выросли в 23 раза

"Сравни": количество полисов ОСАГО для мотоциклов в марте выросло в 23 раза

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Количество оформленных полисов ОСАГО для мотоциклов за прошлый месяц выросло в 23 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости.
"Продажи полисов ОСАГО для мотоциклов в марте 2025 года выросли в рекордные 23 раза по сравнению с мартом 2024 года. Средняя цена полиса практически не изменилась: в 2024 году она составляла 2 375 рублей, а в 2025 году - 2 394 рубля", - отмечается в исследовании.
Что же касается квартальных результатов, то верхняя возрастная граница мотоциклистов держится на отметке 76 лет, нижняя составляет 16 лет. А соотношение мужчин и женщин среди застрахованных мотоциклистов составляет 93% и 7% соответственно.
Также в прошлом квартале лидерами по оформлению ОСАГО для мотоциклов стали Москва, Краснодарский край, Московская область, Воронежская область и Санкт-Петербург.
В Москве средняя цена полиса в первом квартале текущего года составила 3 359 рублей, в Краснодарском крае - 2 578 рублей, в Московской области - 2 961 рубль, в Воронежской области - 2 370 рублей и в Санкт-Петербурге - 3 156 рублей, также отмечают аналитики.
"Среди популярных моделей мотоциклов - Honda CB (6% от общей доли продаж полисов), Honda CBR (5%), BMW R (4%), Honda VFR (2%) и BMW F (2%)", - заключили в исследовании.
 
ЭкономикаБизнесМОСКВАКраснодарский крайМосковская областьHondaBMW X5
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала