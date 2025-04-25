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Продажи ОСАГО для мотоциклов в марте выросли в 23 раза

Продажи ОСАГО для мотоциклов в марте выросли в 23 раза - 25.04.2025, ПРАЙМ

Продажи ОСАГО для мотоциклов в марте выросли в 23 раза

Количество оформленных полисов ОСАГО для мотоциклов за прошлый месяц выросло в 23 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, говорится в исследовании | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T05:28+0300

2025-04-25T05:28+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Количество оформленных полисов ОСАГО для мотоциклов за прошлый месяц выросло в 23 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости. "Продажи полисов ОСАГО для мотоциклов в марте 2025 года выросли в рекордные 23 раза по сравнению с мартом 2024 года. Средняя цена полиса практически не изменилась: в 2024 году она составляла 2 375 рублей, а в 2025 году - 2 394 рубля", - отмечается в исследовании. Что же касается квартальных результатов, то верхняя возрастная граница мотоциклистов держится на отметке 76 лет, нижняя составляет 16 лет. А соотношение мужчин и женщин среди застрахованных мотоциклистов составляет 93% и 7% соответственно. Также в прошлом квартале лидерами по оформлению ОСАГО для мотоциклов стали Москва, Краснодарский край, Московская область, Воронежская область и Санкт-Петербург. В Москве средняя цена полиса в первом квартале текущего года составила 3 359 рублей, в Краснодарском крае - 2 578 рублей, в Московской области - 2 961 рубль, в Воронежской области - 2 370 рублей и в Санкт-Петербурге - 3 156 рублей, также отмечают аналитики. "Среди популярных моделей мотоциклов - Honda CB (6% от общей доли продаж полисов), Honda CBR (5%), BMW R (4%), Honda VFR (2%) и BMW F (2%)", - заключили в исследовании.

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