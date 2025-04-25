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Минсельхоз сообщил о снижении пошлин на экспорт российской пшеницы

Минсельхоз сообщил о снижении пошлин на экспорт российской пшеницы - 25.04.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз сообщил о снижении пошлин на экспорт российской пшеницы

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 30 апреля по 6 мая снизится до 1596,7 рубля за тонну, на кукурузу - до 797,3 рубля за тонну, а на ячмень -... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T21:29+0300

2025-04-25T21:29+0300

2025-04-25T21:32+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

минсельхоз

пшеница

пошлина на экспорт пшеницы

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 30 апреля по 6 мая снизится до 1596,7 рубля за тонну, на кукурузу - до 797,3 рубля за тонну, а на ячмень - будет нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 248,7 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 23 по 29 апреля, составляет 1832 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 87,7 рубля, кукурузы - 1073,6 рубля за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

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сельское хозяйство, россия, минсельхоз, пшеница, пошлина на экспорт пшеницы