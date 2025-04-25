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Путин принимает Уиткоффа в Кремле - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Путин принимает Уиткоффа в Кремле
Путин принимает Уиткоффа в Кремле - 25.04.2025, ПРАЙМ
Путин принимает Уиткоффа в Кремле
Глава государства Владимир Путин в пятницу принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T14:22+0300
2025-04-25T14:37+0300
политика
россия
сша
владимир путин
стив уиткофф
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в пятницу принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента (США Дональда) Трампа Стива Уиткоффа", - сказал он.Отмечается, что помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев принимают участие во встрече.Также сообщается, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился в пятницу в Москве со спецпосланником президента США Стива Уиткоффа.
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россия, сша, владимир путин, стив уиткофф
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф
14:22 25.04.2025 (обновлено: 14:37 25.04.2025)
 
Путин принимает Уиткоффа в Кремле

Песков: Путин принимает Уиткоффа в Кремле

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Архивное фото
© POOL
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в пятницу принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента (США Дональда) Трампа Стива Уиткоффа", - сказал он.
Отмечается, что помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев принимают участие во встрече.
Также сообщается, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился в пятницу в Москве со спецпосланником президента США Стива Уиткоффа.
Самолет специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа садится в аэропорту Внуково-2 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
Самолет из США сел в Москве на фоне сведений о планах по визиту Уиткоффа
10:44
 
ПолитикаРОССИЯСШАВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
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