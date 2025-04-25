https://1prime.ru/20250425/putin-857028006.html
Путин принимает Уиткоффа в Кремле
Путин принимает Уиткоффа в Кремле - 25.04.2025, ПРАЙМ
Путин принимает Уиткоффа в Кремле
Глава государства Владимир Путин в пятницу принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T14:22+0300
2025-04-25T14:22+0300
2025-04-25T14:37+0300
политика
россия
сша
владимир путин
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856936540_0:106:2583:1558_1920x0_80_0_0_51f59dc8e2034535046133349285df38.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в пятницу принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента (США Дональда) Трампа Стива Уиткоффа", - сказал он.Отмечается, что помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев принимают участие во встрече.Также сообщается, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился в пятницу в Москве со спецпосланником президента США Стива Уиткоффа.
https://1prime.ru/20250425/samolet-857018287.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856936540_52:0:2443:1793_1920x0_80_0_0_04acde85b67574ce938114b99a4006e7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, стив уиткофф
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф
Путин принимает Уиткоффа в Кремле
Песков: Путин принимает Уиткоффа в Кремле
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в пятницу принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента (США Дональда) Трампа Стива Уиткоффа", - сказал он.
Отмечается, что помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев принимают участие во встрече.
Также сообщается, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился в пятницу в Москве со спецпосланником президента США Стива Уиткоффа.
Самолет из США сел в Москве на фоне сведений о планах по визиту Уиткоффа