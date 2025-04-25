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Путин принимает Уиткоффа в Кремле

Путин принимает Уиткоффа в Кремле - 25.04.2025, ПРАЙМ

Путин принимает Уиткоффа в Кремле

Глава государства Владимир Путин в пятницу принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T14:22+0300

2025-04-25T14:22+0300

2025-04-25T14:37+0300

политика

россия

сша

владимир путин

стив уиткофф

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в пятницу принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента (США Дональда) Трампа Стива Уиткоффа", - сказал он.Отмечается, что помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев принимают участие во встрече.Также сообщается, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился в пятницу в Москве со спецпосланником президента США Стива Уиткоффа.

https://1prime.ru/20250425/samolet-857018287.html

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россия, сша, владимир путин, стив уиткофф